Hermes Croatto lanza nuevo sencillo

SAN JUAN – En su búsqueda por llevar el folclor puertorriqueño a tiempos actuales y apelar a nuevas generaciones, Hermes Croatto se fue al estudio junto a Rec808; de ahí surge “Borikén”, canción que rinde homenaje a la identidad de todos los puertorriqueños. Un homenaje a la puertorriqueñidad, a todo lo que define al boricua, incluyendo su pasado y su presente.

Utilizando instrumentos tradicionales, pero con un compás y un estilo fresco, la nueva propuesta presenta una fusión musical con ritmos de sus tres identidades a través de las palmadas españolas, los barriles de bomba africanos y la ocarina taína; Llevando el mensaje de “tú eres, yo soy”, para que todos los puertorriqueños se puedan identificar con ella.

“Me he puesto a la tarea de llevar nuestra música a otros espacios. Buscando que un público más joven la pueda apreciar, al darle un giro musical que no pierda su esencia. Esta es mi manera de llevar el legado que me dejó el viejo. Esta inquietud la compartí con mi primo Grabriel Edgar González- Rec808, y nos surgió la idea de juntar nuestros estilos musicales, con el fin de crear un nuevo. Solo bastó sentarnos con una guitarra y una grabadora, para poner la mente a volar y darle nacimiento a lo que hoy día es Borikén”, indicó Croatto.

Borikén ha logrado una gran aceptación del público desde su lanzamiento, logrando unir a todos los puertorriqueños alrededor del mundo. “Ha sido increíble la acogida que hemos tenido. Estamos sorprendidos ante tantas muestras de agradecimiento y de amor en las redes sociales, de puertorriqueños, tanto en la Isla como en la diáspora. Es lindo ver cómo todos se sienten identificados con la canción ya sea en Puerto Rico o fuera de la Isla,” añadió Croatto.

Borikén está disponible en todas las plataformas digitales de música y su vídeo musical está disponible en su canal de YouTube. Para conocer más, pueden visitar las redes sociales de Hermes Croatto: @hermescroatto en Facebook e Instagram.