Hijo de destituido Secretario de Hacienda tilda de “corrupto” al gobernador

SAN JUAN – Raúl Maldonado, hijo del destituido secretario de Hacienda y principal oficial financiero (CFO, en inglés) Raúl Maldonado, despotricó el lunes contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a través de su cuenta de red social Facebook.

“[Sic.] Hoy dicen mentiras, Cero tolerancia. Yo presentare mi evidencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cueques que estaban en la gabeta. Sino habla de los tecxtos enviados, # m*******o, No dicho por mi, que el p****jo que esta ahi que es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabia, no ere inepto pq lo eres, eres un corrupto.”, escribió Maldonado en su cuenta de Facebook.

Rosselló Nevares destituyó al Principal Oficial Financiero (CFO), Raúl Maldonado Gautier, por no canalizar adecuadamente las expresiones hechas en una entrevista radial.

“Durante la mañana de hoy, el secretario de Hacienda realizó unas expresiones a los medios de comunicación denunciando serias irregularidades en el departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir, las cuales, nunca me informó. Ante esa situación y la pérdida de confianza que ello implica, efectivo inmediato, le he solicitado la renuncia al licenciado Raúl Maldonado a todos los cargos que ocupó en el gobierno”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“Las prácticas que el secretario Maldonado Gautier hace públicas son graves y pudieran constituir serias violaciones a la ley.

He impartido instrucciones, solicitando a la inspectora general, que se proceda con una investigación sobre las alegaciones que hoy hizo públicas el licenciado Maldonado Gautier. Dichas denuncias tienen que ser investigadas de inmediato para no afectar la reputación de la inmensa mayoría de los funcionarios del Departamento de Hacienda que, cumpliendo con su responsabilidad, están transformando el sistema contributivo en uno más justo y eficiente en el recaudo de los recursos públicos y en el pago de los reintegros a los contribuyentes.

El licenciado Maldonado Gautier debe presentar toda la evidencia que tenga ante las autoridades de justicia, tanto locales como federales, para que todo el peso de la ley se aplique a quienes la hayan violentado.”, añadió.

Rosselló Nevares nombró de forma interina como principal oficial financiero y director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a Christian Sobrino Vega.

Del mismo modo, Francisco Parés, tercero será el secretario interino del Departamento de Hacienda.

Maldonado anunció que se cursa una investigación por una alegada mafia de empleados dedicados a actuaciones indebidas en esa agencia y reafirmó que no renunciará a su puesto.

“Es una mafia institucional de muchos años en los cuáles se habían mantenido esto como un negocio… Tenemos manzanas podridas. Identificamos su modus operandi y tomamos las medidas para resolverlo. Ya se ha contenido. De ahí fue que surgieron muchas amenazas que recibimos mi familia y yo y de ahí que se solicitó la asistencia de la Policía para darnos seguridad”, dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ).

Señaló que Héctor González, del área de evasión contributiva del DH, y funcionario retirado del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por su siglas en inglés), es quien lidera los agentes que colaboran con esta pesquisa internamente, así como los protocolos de trabajo con el gobierno federal. Indicó que una compañía que ofrece servicios a las autoridades federales está a cargo de esta pesquisa, para referir los hallazgos al FBI.

“Hemos encontrado, de una investigación que se comenzó con el FBI a principios de esta administración, que había funcionarios accediendo ‘récords’ del sistema, vendiendo influencias, licencias falsas. Dos de ellos fueron convictos y hay cerca de 15 a 20 que todavía se están revisando. Próximamente culminaremos la investigación”, alegó.

Asimismo, alegó que estos empleados accedieron información confidencial de contribuyentes para hacerle daño a él. “Nos dimos cuenta que de clientes de mi práctica privada han salido deficiencias nuevamente que ya estaban cerradas… Hemos encontrado que hay información que se ha filtrado que es de naturaleza confidencial en cuanto a esos contribuyentes. Un funcionario en particular trató de extorsionarme al yo moverlo y mandarlo para la investigación. Ese ya está referido. (El empleado) indicó que él iba a tomar la información para ir a los medios si yo lo removía o si lo sacaba de su posición como tal”, alegó Maldonado.

Por otro lado, el también director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y principal oficial financiero del gobierno (CFO por sus siglas en inglés), señaló que “hemos encontrado que han accedido cuentas que son fácil de manipular la data y destruir documentos. Esa investigación se está haciendo por contadores públicos autorizados forenses especializado en fiscalización federal”.

Mientras, negó que haya sido citado por un gran jurado federal, ni que sea objeto de alguna investigación federal. “Yo no tengo ninguna investigación del FBI. Al contrario, estamos colaborando con la investigación que estamos haciendo en conjunto”, afirmó.

Además, Maldonado aseguró que no renunciará a su cargo. “No. yo no voy a renunciar. No me está investigando el FBI”, afirmó el secretario.