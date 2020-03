Hiram Rivera Encarnación: Propulsaría la participación ciudadana en el distrito (Video)

CAROLINA – Criado en el barrio Cacao de Carolina, el aspirante al senado en el Distrito de Carolina por el Partido Popular Democrático (PPD), Hiram Rivera Encarnación, lleva en su sangre el trabajar por las comunidades menos desventajadas. Con eso en mente, Rivera Encarnación se presta a representar no solo a Carolina, sino a los restantes nueve municipios que comprenden el distrito senatorial (Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra).

Como presidente de la asociación de su barrio, entiende que las necesidades más apremiantes son la falta de educación y la seguridad. En esa misma línea, enfatizó que se debe trabajar mejor con los estudiantes del programa de Educación Especial en las escuelas públicas del país.

“En las visitas que últimamente he tenido me encontré con dos casos donde las abuelas eran maestras retiradas que conocían del sistema e incluyeron a su nieto a unos programas que tiene el gobierno cuando a otros se lo han negado. Dicen que gracias a ellas (pudieron matricularlo) porque los padres mismos desconocían y esos servicios no llegan directamente a las familias y muchas personas desventajadas”, dijo el también Analista de Planificación I en el Departamento de Planificación, en el municipio de Carolina.

“Hay barrios completos que no tienen escuelas y otros (tienen) una sola. Algunas cubren elemental y otras hasta nivel intermedio. Como ejemplo tenemos la escuela Antonio S. Pedreira en el barrio Quebrada Grande, en Trujillo Alto, una escuela exitosa y tienen que entonces moverse a otra escuela en el barrio La Gloria. La escuela Rafel Cordero se remodeló y fue cerrada. La escuela Roberto Alberti fue también cerrada y los estudiantes tienen que ir a Severo Quiñones, en Carolina o sino al pueblo de Trujillo Alto”, explicó Rivera Encarnación, quien de ganar las elecciones ayudaría a reabrir estas escuelas para uso comunitario.

Según el precandidato popular, la participación ciudadana es esencial para lograr los objetivos a corto plazo que ayuden al país. En ese sentido, de convertirse en senador por el distrito de Carolina, su primera labor sería realizar una cumbre de seguridad que reúna a toda la comunidad.

“Se debe trabajar en conjunto con la policía estatal, municipal y la comunidad. He pensado hacer una cumbre de seguridad, en los primeros seis meses, para así poner el país a mover mejor en conjunto con todas las comunidades que existen”, puntualizó el carolinense.

Sin embargo, no es la primera ocasión que Rivera Encarnación aparece en una papeleta por el PPD. En el 2012, aspiró a ser candidato para el distrito #38 (Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas). Este llegó en cuarta posición con un total de 802 votos, siendo vencedor el actual representante Javier Aponte Dalmau.

Entre su plataforma de trabajo, también, se encuentran las islas municipio Vieques y Culebra. Aunque admitió que aún su equipo de trabajo se encuentra “buscando información sobre las islas”, Rivera Encarnación estableció que no está de acuerdo con la privatización del servicio marítimo hacia las islas municipio.

“Estoy más de acuerdo con una cooperativa. Es mucho más fácil conseguir y hacer proyectos, porque no están tan limitadas y ahí el pueblo tendría participación. Además, me están consiguiendo información sobre salud. He visto como personas han tenido que llegar a Fajardo para dializarse y realizar sus tratamientos de quimioterapia, y tenemos que ayudarles”, dijo Rivera Encarnación.

El líder comunitario se describe como un hombre humilde y que siempre le ha gustado estar en la calle, con su comunidad. Del mismo modo, sostuvo que se le hace muy fácil trabajar con personas de todas las ideologías, por lo que, además, trabajaría mano a mano con quien fuera su compañero senador.

“Lo más importante es que todos los proyectos vayan firmados por los dos senadores del distrito y así vaya con más fuerza para los gobernantes. No como pasa ahora que el senador Eric Correa está trabajando para Trujillo Alto y la senadora Nayda Venegas no sé para dónde”, manifestó el aspirante.

Hiram Rivera Encarnación se enfrentará en primarias el 7 de junio de 2020, a otros siete precandidatos al senado en el Distrito de Carolina por el PPD.