Homenaje para Luis Raúl: Marta Granados presentará ‘stand-up comedy’ como tributo al actor

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

Como un homenaje al comediante y amigo Luis Raúl, la actriz ponceña Marta Granados presentará su ‘stand up comedy’ ‘Que tu no qué’… el sábado 2 de septiembre a las 8:00 pm en el Teatro Ambassador de Santurce. Picardía y mucha risa serán los protagonistas de la noche. Granados fue la actriz que le dio vida al personaje de ‘Piquita’, la compañera del famoso ‘Piquito’ de Luis Raúl.

Desde pequeña, Marta mostró interés por el arte dramático. Y la incursión por la actuación se inició como parte de un reto. Para la actriz, muy bien aplicaría –como dice ella- el dicho, ‘que la curiosidad mató al gato’; aunque de manera positiva y para bien.

“Todo esto de la actuación comienza en el taller de teatro Luis Torres Nadal en Ponce… entré por curiosidad y reto. Me enteré que harían audiciones. Serían improvisaciones… partiendo de llamarlo de alguna manera con un pie forzado. Me dije, puedo hacerlo y fui. Ofrecían en este taller -en la Universidad Católica- una beca que me venía como anillo al dedo. Así que esto fue otro factor que me impulsó a presentarme en las audiciones, las cuales pasé”, recordó la actriz ponceña.

Siguiendo la línea del arte dramático, mientras participaba en la Universidad Interamericana en Ponce, t conoce a Kiko Cardona de producciones Guarionex; e inicia una etapa creativa con la realización de obras infantiles.

“Formando parte de un programa en la Universidad Católica, Luisa Villot (directora del programa) decidió hacerle un homenaje a Luis Raúl… y me dice Marta, tu eres la que trabajas lo que es teatro, así, que te toca sorprender a Luis Raúl”, contó Granados, como si estuviera actuando.

“Me dije, sorprender a Luis Raúl es algo serio, pero vamos a meter mano. Preparé algunos de los estudiantes con personajes de Luis Raúl, pero me dije, y qué yo hago… pues, me inventé una novia para Piquito”, contó Granados, que en ese momento creó a ‘Piquita’, que igual a su compañero, sería una fañosa muy querida.

Cuando más adelante el famoso ‘Piquito’ decide lanzar su candidatura por el Partido del Pollo Puertorriqueño; Luis Raúl y la producción del programa televisivo ‘En serio con Silverio’, la buscan para presentar a ‘Piquita’, bajo la premisa que todo candidato a la gobernación debe exponer a futura primera dama.

“Mi experiencia de trabajar con Luis Raúl fue excelente. Era muy respetuoso un ser muy especial. Poseía un corazón que no le cabía… no podía saber que un amigo o compañero estuviera en necesidad, porque si él podía ayudar a eliminar la necesidad, lo hacía. Una persona muy dedicado, humilde… de Ponce para el mundo”, dijo.

“En estos días, tuve la oportunidad de hablar con su madre (dona Nilda) y cuando le comenté que le haría un homenaje a Luis Raúl, se puso muy contenta. Se sintió muy feliz, porque sabe cuánto lo quería”.

Luego de un reencuentro con su amigo y productor, Iván Calderón, deciden montar el espectáculo-stand up comedy ‘Que tu no qué’… un show solo para adultos que trata de asuntos y situaciones vividas por todos en algún momento.

“Quiero reconocer con este humilde homenaje al que es, sin duda, el mejor ‘stand up comedian’ de este país, Luis Raúl Martínez”, terminó de manera emotiva diciendo, la también, seguidora de la comediante

Norma Candal, a quien siempre quiso conocer y nunca tuvo la oportunidad.

“Ella es mi inspiración… me influyó la picardía de Luis Raúl. Y tanto el compromiso como la integridad de ambos, mueva mi pasión por la actuación.