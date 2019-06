Honrada Dagmar al ser reconocida por el Comite Organizador de la Parada Puertorriqueña de NY

NUEVA YORK – La cantante y presentadora puertorriqueña Dagmar, dijo sentirse honrada y agradecida al anunciarse que el Comité de la Parada Puertorriqueña en Nueva York, le escogió para recibir el Lifetime Achievement Award.



“Estoy muy contenta y emcionada. Cuando me informaron que participaría de la Parada, me sentí agradecida y honrada. Mi corazón palpitaba con fuerza pero también con agradecimiento, pues ser reconocida por el Comité y participar en la parada es un honor. Agradezco profundamente que hayan pensado en mi para formar parte de una de las actividades que mas celebra nuestra cultura, nuestras tradiciones y una de las mas que brinda apoyo a los puertorriqueños fuera de la Isla” dijo la artista.



La también animadora añadió que “Definitivamente Somos una sola Voz. Nuestros hermanos de la diáspora siempre han sido importantes para quienes vivimos en la isla. Ese amor patrio quedó demostrado luego de ser abatidos por el paso del huracán María. Las primeras ayudas que se recibieron aca en la isla fueron de decenas de organizaciones sin fines de lucro de puertorriqueños en los Estados Unidos”.



“Nací en Nueva York, viví en el Barrio y viajé joven a Puerto Rico. Nueva York siempre ha estado en mi corazón. Es en esta ciudad donde muchos boricuas se han destacado en distintas facetas, la música, el teatro, el cine, la política y el trabajo comunitario. Ejemplo de esto Nidya Velazquez (Congresita), Sonia Sotomayor (Jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) Lin-Manuel Miranda (Actor, Director Teatral y Compositor), la Gran Rita Moreno quien inicio sus pasos en el cine y el teatro en la la ciudad de Nueva York. Es por esto que me honro con recibir este reconocimiento en nombre de mi País”, acotó.

“Sepan que somos un solo pueblo, que nuestra unión ha estado y estará presente siempre. No creo que exista un puertorriqueño en la isla que no tenga algún familiar residiendo en los Estados Unidos. A mis Boricuas de Nueva York los veré en el Desfile y allí lea aseguro nos haremos sentir”, concluyo diciendo Dagmar.