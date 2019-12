CAROLINA – Carolina ofrecerá servicios a los ciudadanos durante el receso navideño en varias de sus dependencias con un horario especial.

Así lo expresó el Alcalde José Carlos Aponte al asegurar su firme compromiso con las necesidades de servicios indispensables y recreacionales de los carolinenses y aseguró que durante el receso navideño, no cesarán las ayudas y servicios municipales. El receso de temporada comienza el lunes 23 de diciembre y se extiende hasta el martes, 7 de enero de 2020. El miércoles 8 de enero, se reanudan los trabajos en su horario de costumbre.

“Los servicios de transportación del SITRAC, el recogido de desperdicios domésticos y reciclaje, así como los servicios de ayuda ciudadana en el Centro Terapéutico Gigante Haces Falta para pacientes de Alzheimer continuarán ofreciéndose. De igual modo, el Programa de Asuntos de la Mujer, el Centro de Control de Animales y los Centros de Servicios a las personas de la Tercera Edad estarán atendiendo al público durante el receso navideño”, destacó Aponte.

Los servicios de seguridad no cesarán durante la época navideña. “Por el contrario, hemos trazado un Plan Estratégico para poder ofrecer una mayor seguridad en nuestra Ciudad y atender las necesidades primordiales de servicios de cara a la gran cantidad de eventos que tradicionalmente celebran las familias durante esta época”, aseguró el Alcalde.

La Policía Municipal, Bomberos Municipal, Departamento de Manejo de Emergencias, Oficina de Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual, Teleservicio Gigante, y Manejo de Desperdicios Sólidos son parte de la estrategia de la administración municipal para atender las necesidades que surgen durante la temporada y trabajarán en horario regular. Sólo algunas áreas administrativas de la Casa Alcaldía recesarán. A continuación, se detallan los departamentos que ofrecerán servicios y sus horarios:

SITRAC

23, 27 y 30 dic. 2019 / 3 ene. 2020

6:00 a.m. – 6:00 p.m.

(Último viaje sale a las 5:00 p.m.)

24 y 31 dic. 2019

6:00 a.m.-2:00 p.m.

(Último viaje sale a la 1:00 p.m.)

Manejo de Desperdicios Sólidos

(Área Operacional)

23, 24, 26, 27, 30 y 31 dic. 2019

2, 3 y 7 ene. 2020

6:00 a.m. – 3:30 p.m.

Balneario de Carolina

26, 27, 28 y 29 dic. 2019

2, 3, 4 y 7 ene. 2020

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Aquasol Balneario

26, 27, 28 y 29 dic. 2019

2, 3, 4 y 7 ene. 2020

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Aquasol Barrazas y Julia de Burgos

22 y 23 dic. 2019

9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Centro de Control de Animales

27 y 28 dic. 2019

3 y 4 ene. 2020

8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Museo del Niño

(Parque Gigante de la Fantasía)

25, 26, 27, 28, 29 y 30 dic. 2019

3:00 p.m.-10 p.m.

(Mini Zoo, Botes de Pedales y Paseadora)

3:00 p.m.-5:30 p.m.

1 al 5 ene. 2020

9:00 a.m.-5:00 p.m.

Complejo Julia de Burgos, Fase III (Pista de Trotar)

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 dic. 2019

5:00 a.m. – 9:00 p.m.

2, 3, 4, 5 y 7 ene. 2020

5:00 a.m. – 9:00 p.m.

Complejo Julia de Burgos, Fase V

(Pista de Patines y Bicicletas)

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 dic. 2019

2, 3, 4, 5 y 7 ene. 2020

5:00 a.m.-9:00 p.m.

Centro de Recepciones de Villa Carolina

23, 26, 27, 28, 29 y 30 dic. 20192, 3, 4 y 5 enero. 2020

7:00 a.m.-3:30 p.m.

24 dic. 2019 / 7 ene. 2020

7:00 a.m.-11:00 a.m.

Oficina de Servicios a Personas de Edad Avanzada (Centro Diamantino, Centro Estrellitas, Centro Rayito de Luz, Centro Terapéutico Alzheimer y Centro La Cerámica)

23, 24, 26, 27 y 30 dic. 2019

2 y 3 ene. 2020

7:00 a.m. -1:00 p.m.

Programa Respiro

(Auxiliares en el Hogar)

23, 24, 26, 27, 30 y 31 dic. 2019

2 y 3 ene. 2020

8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Asuntos de la Mujer

23, 26 y 27 dic. 2019

8:00 a.m. -12:00 p.m.

Proyecto Llave

23 dic. 2019

7:00 a.m. – 6:00 p.m.

Obras Públicas (Área Operacional)

23, 26, 27 y 30 dic. 2019 / 2, 3 y 7 ene. 2020

7:00 a.m. – 3:30 p.m.

24 y 31 dic. 2019

7:00 a.m.-11:00 a.m.

Oficina de Mantenimiento y Conservación de Áreas Parques y Estructuras Recreativas

23, 26, 27 y 30 dic. 2019 / 2, 3 y 7 ene. 2020

7:00 a.m. – 3:30 p.m.

24 y 31 dic. 2019

7:00 a.m. – 11:00 a.m.

Asuntos Ambientales

23, 26, 27 y 30 dic. 2019

7:00 a.m. – 3:30 p.m.

24 y 31 dic. 2020

7:00 a.m. – 12:00 p.m.

Área de Bienestar Social

23, 26, 27 y 30 dic. 2019 / 3 ene. 2020

8:00 a.m. -3:00 p.m.

Centro de Servicios Municipales de Barrazas (Área Operacional)

23, 24, 27 y 30 dic. 2019 / 2 y 3 ene. 2020

6:00 a.m. – 2:30 p.m.

26 y 31 dic. 2019

6:00 a.m.-12:00 p.m.

Centro de Servicios Municipales de Isla Verde (Área Operacional)

23, 26, 27 y 30 dic. 2019

2, 3 y 4 ene. 2020

6:00 a.m. – 2:30 p.m.

24 y 31 dic. 2019

6:00 a.m.-11:00 a.m.

OCIM, Finanzas y Presupuesto

27 dic. 2019 / 2 y 3 ene. 2020

8:00 a.m. – 4:30 p.m.