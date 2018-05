Hoteles y otros patronos ofrecerán oportunidades de empleo en Centro de Convenciones

SAN JUAN – La Unidad Estatal para Trabajadores Desplazados y Patronos (UETDP) del Programa de Desarrollo Laboral (PDL) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) realizará una Feria de Empleos y Servicios el próximo jueves, 24 de mayo, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Pedro Rosselló.

Allí habrá oportunidades de empleos de la industria hotelera, seguridad, salud, bebidas y alimentos, servicios de salud, seguros y agencias de empleo.

“A raíz del embate de María, muchos hoteles tuvieron que cerrar operaciones para realizar reparaciones, lo que afectó a más de dos mil trabajadores. No obstante, otros hoteles están operando y aumentando tanto su capacidad y porciento de ocupación, como sus necesidades de reclutamiento. Hemos logrado que 12 de estos hoteles, ocho de estos representados por IHE y por Empresas Santana, participen en la Feria de Empleos y Servicios programada para este jueves, presentando sus oportunidades de trabajo y evaluando a candidatos”, informó Manuel A. Laboy Rivera, secretario del DDEC en declaraciones escritas.

El funcionario detalló que los hoteles que necesitan reclutar talento son: La Concha, Serafina Beach y Vanderbilt en el Condado, Marriot en Isla Verde, Double Tree en Santurce, El Convento en el Viejo San Juan, Comfort Inn en Toa Baja, Four Points by Sheraton en Caguas, Embassy Suites Dorado del Mar e Isla Verde, TRYP de Isla Verde y el Caribe Hilton.

También estarán reclutando personal para el Restaurante Serafina; dos casinos representados por IHE; las compañías de seguridad St. James Security, Génesis Security y Ranger America; GMD representando concesionarios del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín; MSSS Inc., Ocean Clean Initiative, Afflac, Me Salvé, Premium Medical Services, Metro IT Resources, Best Fire Tech, Inc., Alvacom, Sarco, Supermercados Econo, y más de siete agencias de empleo.

“Queremos que asistan todos los trabajadores afectados por los cierres en el sector hotelero y otros que interesen conseguir empleo. Habrá oportunidades para todos, y asistencia de la UETDP y de otros organismos gubernamentales, listos para ayudarles en la transición hacia un empleo”, añadió Laboy Rivera. Algunos de los servicios que podrán solicitar son Seguro por Desempleo, Asistencia Nutricional y la tarjeta Mi Salud.

La directora ejecutiva del PDL, Natasha Vazqueztell Cordero, destacó que “con esta feria de empleos especializados, constatamos el resurgir de una industria turística fortalecida, vibrante y confiada en que nuestro capital humano está listo para servirle al turista local y extranjero. Invitamos a todos aquellos profesionales de la industria de servicios, a acompañarnos y encontrar allí su próxima oportunidad de empleo”, dijo la funcionaria.

“Mientras más temprano lleguen al Centro de Convenciones mejor. Así tendrán tiempo para evaluar todas las ofertas disponibles y solicitar las que mejor se ajusten a su experiencia y necesidades particulares. Vamos a estar ahí apoyándoles en todo lo que necesiten. Y la agencia pagará el costo del estacionamiento. Aprovechen esta oportunidad”, exhortó Vazqueztell Cordero.