SAN JUAN – El portavoz de la Coalición Religiosa María 2017- compuesta por 3,000 iglesias y 300,000 feligreses de 55 denominaciones- Iván Casals- le hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), para que agilicen la ayuda para reparar iglesias afectadas por el huracán.

“El Programa (de ayuda de FEMA) Houses of Worship se aceptan (para cualificar para ayuda) en febrero de 2018 y el huracán paso antes (en septiembre de 2017). Cuando muchos de ellos fueron a FEMA o a SBA (Administración de Pequeños Negocios) a solicitar ayuda, les dicen que no cualifican. Entonces es que nosotros entramos para ayudarlos a ellos, porque enmiendan la ley, no se lo dicen a ellos y ellos siguen ayudando a todo el mundo y de repente les dicen que tienen una semana para someter todos los papeles o si no, no cualificas”, explicó Casals en conferencia de prensa.

Según Casals, luego de que se logró que FEMA incluyera a las iglesias, la mayoría lograron someter los documentos para reclamar los daños a sus estructuras. Estimó en 500 las iglesias afectadas en su infraestructura.

“Hay iglesias que tenían techos de zinc, hay iglesias que tenían techos bien altos. Tenemos las capillas, catedrales, el contenido (del interior del edificio). Estamos hablando que las perdidas fluctúan entre 500 mil dólares hasta iglesias que tengo de 22 millones de dólares. El problema es como FEMA lo define hoy y como lo define mañana”, sostuvo.

Según el religioso, el problema es que FEMA, el Gobierno de Puerto Rico y los municipios no tienen un plan detallado para tratar a las iglesias. Esta situación provoca que las iglesias reciban el mismo trato que Gobierno de Puerto Rico en el desembolso de los fondos.

“Aquí hay gente que puede ayudar y no les dan ni la hora del día. Hay que sacar la política de la recuperación. Es la única manera que lo vas a lograr. Mientras la política siga en las oficinas y mientras sigan diciendo que estamos corrompidos, tenemos que sentarnos y decirles que no es todo el mundo. Esta gente no se robado un centavo de FEMA y no le quieren dar nada. A través de las iglesias le estamos trayendo una solución. Ella se ha sentado con todo el mundo, vamos a sentarnos con la gente que sabe un ratito”, expresó.

Casals puso a disposición de los pastores y líderes religiosos, así como a la gobernadora a Russel L. Honoré, quién fue el comandante del Grupo Conjunto para Katrina y responsable de coordinar los esfuerzos militares en la región tras el evento atmosférico.

El portavoz de la Coalición solicitó una reunión urgente con la gobernadora, y con el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) Ottmar Chávez.