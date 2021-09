Imani Handmade

Dos hermanas, Yuilitsa y Denissa Osorio, juntas con un mismo propósito: crecer y expandir su marca de joyería artesanal internacionalmente.

Imani, que significa fe en un dialecto africano, es una marca local de joyería hecha a mano en cuero, acrílico y madera. Los diseños son exclusivos de la marca y cada pieza está hecha en materiales de calidad y con la dedicación que conlleva la confección de joyas a mano.

La marca tuvo su lanzamiento en el 2018, luego de que Denissa tuviera a su bebé y Yuilitsa comenzara a sentir el deseo de trabajar desde su hogar. Ambas hermanas trabajan al 100 por ciento con la marca, una de forma creativa dedicándose a la fotografía, confección de diseños y estética de la marca, mientras que la otra se concentra en el área administrativa, creando estrategias de mercadeo y técnicas de comercializar de forma efectiva su marca.

“Mi hermana es mi mejor amiga, estudiamos juntas en la misma universidad y es bien bonito poder compartir esto con ella y que juntas hayamos creado esta marca de joyería. Para nosotras es fácil trabajar juntas, actualmente Denissa está realizando un segundo bachillerato en Diseño Gráfico y yo estoy cursando maestría”, contó Yuilitsa.

En los inicios, solo confeccionaban piezas en cuero, pero con el tiempo fueron implementando más materiales buscando expandir su variedad de productos y jugando con materiales que les permitiera producir mayor cantidad de inventario en menos tiempo.

“Cuando iniciamos no todo fue fácil, porque íbamos a las ferias de artesanías y no vendíamos casi nada, pero eso no nos detuvo, al contrario, seguimos en la búsqueda de nuestro estilo y experimentando con varios materiales y formas, hasta que comenzamos a generar muchas órdenes al nivel de que ya no teníamos casi inventario. Así fue como comenzamos a experimentar con el acrílico, ya que es un material bastante llevadero para trabajar”, explicó Yuilitsa.

La tienda online se lanzó en julio de 2020 buscando mayor accesibilidad, ya que la pandemia del COVID-19 no les permitía vender las piezas de forma presencial. Próximamente, estarán lanzando una colección completa de joyas hechas en madera.

“El proyecto, más allá de generarnos un ingreso, nos ha ayudado a salir de nuestra zona de confort y a crecer como mujeres y como seres humanos. Nosotras, antes de lanzar nuestra marca de joyería, éramos tímidas y solíamos escondernos detrás de la pantalla del celular, pero ahora hemos aprendido que no tenemos porqué esconder nuestro talento, al contrario, hay que explotarlo y compartirlo con todo el mundo”, dijo Osorio.

Las órdenes se pueden realizar a través de su tienda online: www.imanipr.com. También las puedes seguir en sus redes sociales tales como Instagram y Facebook: @imani_handmade.