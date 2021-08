Importante hacerse las pruebas para detectar el COVID-19

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Como resultado del alza en las hospitalizaciones y muertes por covid-19, la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico (CTMPR), Johanny Ortiz, exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia y realizarse las pruebas de detección de covid-19.

La variante Delta ha sido responsable, en gran medida, del aumento en las hospitalizaciones y las muertes por covid-19 porque es más contagiosa. Al no estar vacunado, se corre un mayor riesgo de contagio. El estar vacunado no lo exime de contagiarse, pero sí hace una diferencia porque los síntomas no serán tan severos y se podría evitar la hospitalización, las complicaciones de la enfermedad y hasta la muerte.

“Si la vacunación es necesaria, hacerse alguna de las pruebas para saber si está contagiado también lo es. Es importante que toda persona, no vacunada o vacunada, que presente algún síntoma o que crea que haya estado en contacto con alguien que se haya infectado o pueda estarlo y no se ha vacunado, se debe hacer alguna prueba. Es imperativo que mientras espera los resultados, limite sus actividades y, preferiblemente, esté aislado por si está contagiado”, indicó Ortiz.

Existen varias pruebas de detección de covid-19. Se dividen en dos grupos: pruebas virales y pruebas de anticuerpos. Las pruebas virales se utilizan para la detección y diagnóstico del virus y determinan si se está infectado en el momento. Estas se dividen en moleculares que detectan material genético del virus, como por ejemplo la PCR y la de antígenos, que detectan ciertas proteínas en el virus. La toma de muestra es un hisopo de la nariz.

Además están las pruebas de anticuerpos, también conocidas como serológicas. Estas indican si se ha estado expuesto al virus (pasada infección) o ya se tiene inmunización. Se utilizan para determinar si la persona ha desarrollado anticuerpos contra el virus. La toma de muestra es en sangre. El médico decidirá qué prueba es necesaria para cada paciente. El tecnólogo médico, quien analiza la muestra, lo hace de manera rigurosa para asegurar la confiabilidad de la prueba.

“No podemos permitir que sigan aumentando los casos en Puerto Rico. Necesitamos controlar la curva y que la mayoría de los ciudadanos se vacune, pero más que todo que se hagan las pruebas para saber si están contagiados o no para no seguir propagando el virus. Es importante seguir guardando las medidas de protección como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Los profesionales de la salud estamos haciendo nuestra parte. Necesitamos que la comunidad haga la suya. Sólo así, entre todos, podremos controlar la situación”, concluyó la presidenta del CTMPR.

El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, fundado en el 1972, agrupa a los profesionales autorizados por ley para realizar los análisis clínicos en Puerto Rico.