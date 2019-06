Impulsa el desarrollo económico y la conservación del ambiente en las islas municipio de Vieques y Culebra

SAN JUAN– Las islas municipio se benefician de incentivo que busca impulsar el desarrollo económico y la conservación del ambiente. Siete organizaciones sin fines de lucro de Vieques y Culebra recibieron hoy $95,000 en donativos del Hispanic Federation Puerto Rico Recovery and Relief Fund, establecido por Hispanic Federation en la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

Las organizaciones beneficiadas son: Vieques en Rescate, el Club Rotario de Vieques, ViequesLove, TICATOVE, y Concerned Residents for Improvement, (COREFI). Mientras, las organizaciones establecidas en Culebra son: Mujeres de Islas y CORALations. Cada entidad recibió entre $9,822 y $15,420.

Uno de los proyectos de desarrollo económico en Vieques será el desarrollo de un invernadero de producción de yerbabuena y menta para establecer una empresa agrícola, liderada por Vieques en Rescate, Inc., organización que, según su presidenta, Elba Oquendo también está trabajando en la creación de un centro de quimioterapias para los pacientes de cáncer que residen en Vieques no tengan que viajar hasta la isla grande a tomar las terapias.

El turismo también se verá fortalecido con una iniciativa del Club Rotario de Vieques, a través del proyecto Jobs in Tourism. Además, COREFI promoverá la generación de empleos relacionados con servicios de ama de llaves y handyman para envejecientes, encamados y/o personas con discapacidad. Por otro lado, la conservación del ambiente recibirá apoyo a través de ViequesLove, y TICATOVE.

Con el donativo, ViequesLove, aportará a la reforestación de la isla municipio con la adquisición de 400 árboles frutales. Mientras, TICATOVE, Inc. reforzará el Proyecto de Limpieza de Playas y Monitoreo de Nidos de Tortugas, lo que a su vez tendrá un impacto en los negocios turísticos.

En el caso de Culebra, el donativo a Mujeres de Islas Inc., será para apoyar el proceso de restauración del comedor de la antigua escuela Antonio R. Barceló, hoy conocida como Sede de Experiencias Vivas de Aprendizaje (SEVA), para convertirlo en un taller de cocina saludable comunitario, y en una empresa social. Además, el donativo permitirá a CORALations, Inc. el reclutamiento de dos guardianes de arrecifes y de un coordinador de proyecto.

“Para nuestra comunidad, la aportación que hace Fundación Comunitaria de Puerto Rico e Hispanic Federation nos permitirá que se desarrollen posibles microempresas solidarias relacionadas a la provisión de alimentos. Esto se suma a que seremos la primera cocina comunitaria solar dentro de nuestro resilient hub”, dijo Dulce del Río Pineda, coordinadora organizacional de Mujeres de Islas.

A través del Hispanic Federation Puerto Rico Recovery and Relief Fund se han otorgado, además de estos donativos, unas 354 becas y se canalizó un donativo para apoyar a Foundation for a Better Puerto Rico en el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de la Playa Flamenco en Culebra. Hispanic Federation también se unió a Fundación Comunitaria de Puerto Rico y a OXFAM en la Alianza Agua Pa’Nosotros, que promueve el fortalecimiento de acueductos comunitarios a través de la isla.