Inauguran nueva sede Banco de Alimentos en Carolina

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

CAROLINA- El Banco de alimentos de Puerto Rico inauguró sus nuevas instalaciones en Carolina, con una inversión de $3 millones que hicieron os Fondos Unidos en una estructura de 30,600 pies de almacén y 10,000 pies de oficinas.

Como parte de la inauguración de la nueva sede del Banco de Alimentos, Babineaux-Fontenot participó de varias reuniones con organizaciones comprometidas con continuar trabajando para reducir la pobreza y la desigualdad en el País.

El Banco de Alimentos pertenece a la red de Feeding America, una red de 200 bancos de alimentos que brinda mas de 4 mil millones de comidas a mas de 40 millones de personas en los Estados Unidos, invitó a Babineaux-Fontenot para que conociera de primera mano los esfuerzos de recuperación y transformación que hoy vive Puerto Rico.

La seguridad alimenticia de la isla ha estado en riesgo, debido a los contantes embates atmosféricos que han estado ocurriendo en los pasados meses y años, por lo que era de suma importancia la apertura de un nuevo espacio más amplio y con mayor capacidad de almacenaje que el pasado banco de alimentos que ubicaba en Bayamón. “Llevábamos un año buscando un almacén que fuera espacioso para poder expandir nuestra producción, ya que en el pasado nos estábamos quedando sin espacio para almacenaje”, dijo Santos.

“Tenemos una lucha continua, que es abrir los ojos en Puerto Rico sobre la realidad del hambre en nuestra isla. Es un tema que la gente evade, que no desea aceptar, pero es real y lo vemos todos los días”, mencionó Denisse Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico.

La presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico aseguró que están más que listos para suplir la comida que haga falta si la isla sufriera otro embate atmosférico tan pronto como mañana. “Estamos preparados para cualquier tipo de emergencia, este nuevo espacio cuenta con capacidad de almacenaje de 35,000 libras de alimentos. Actualmente tenemos alianzas con más de 145 organizaciones sin fines de lucro que se dedican a colaborar en la erradicación del hambre en Puerto Rico”, aclaró Santos.

Mientras la CEO de Fedding America añadió que la “tasa de desemplo de un país no está relacionada con la hambruna que se pueda estar viviendo, en el caso de Puerto Rico se vive en inseguridad alimenticia o hambruna, a pesar de que las personas no lo quieran aceptar. El problema mayor es que si las personas no entienden la urgencia de este problema no van a actuar para eliminarlo”, reiteró Babineux- Fontenot.

“El compromiso de Claire por mitigar el hambre y la pobreza en Estados Unidos, su vasta trayectoria y su experiencia profesional y filantrópica impacta a millones cada día, y su apoyo a Puerto Rico es vital para el proceso de transformación que ya hemos comenzado. En Puerto Rico 6 de cada 10 niños vive en hambruna. Y más del 35% de la población está bajo los estándares de riesgo o en condiciones de hambruna”, aseguró la presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico.

Por otro lado, la presidenta del Banco de alimentos de Puerto Rico mencionó que desde que inició la secuencia de terremotos en la isla, han estado trabajando para identificar la necesidad en los sectores del sur, pero “el mayor problema ha sido que las personas no quieren moverse de sus pueblos o campamentos improvisados en sus comunidades y para nosotros se nos ha dificultado el poder llevar la ayuda a todos los sectores que la necesitan. Pero no hemos dejado de trabajar supliéndole a las personas que residen en el sur de Puerto Rico”, dijo Santos.