Indagan sobre responsable de la reparación de un rompeolas en Naguabo

NAGUABO – El representante Reinaldo Vargas Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, informó que el jueves, comenzó el análisis sobre la viabilidad de la reparación del rompeolas en la Playa La Fanduca en Naguabo a través de la Resolución de la Cámara 1056.

A la vista pública acudió la licenciada Laura Díaz Solá, asesora legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y mediante ponencia expresó que el 17 de noviembre del año pasado visitaron el área de la playa, antes mencionada, y orientaron a la comunidad e interesados para que tengan los permisos y así reconstruir el rompeolas.

Entre las recomendaciones que brindaron está corroborar si el rompeolas cuenta con el permiso correspondiente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) y realizar acercamiento a USACE para conocer si tienen que pasar todo el proceso de Solicitud Conjunta o si hay otras opciones.

Además, el DRNA informó que entregó formulario de dicha solicitud y explicó que debe ser completado por el personal correspondiente por el asunto del peritaje de un de un ingeniero licenciado para el diseño de la obra. A su vez, la ponencia indica que le hicieron la salvedad en comunicación escrita de que “es posible que sea necesario la preparación de un documento ambiental, que requiere varios estudios, como, por ejemplo, estudios bénticos y de corrientes, entre otros’’. Es importante destacar que dicha solicitud, que se radica en el DRNA, debe tener 13 copias para distribuirlas en las agencias pertinente y tiene un costo de 500 dólares.

El DRNA en esta audiencia expresó que una parte interesada en proponer desarrollo o reparación de un rompeolas es responsable de lograr su financiamiento, acudir al USACE y DRNA para orientarse de manera que puedan evaluar la viabilidad de la obra propuesta.

Sin embargo, Carlos Pérez, líder comunitario del sector Playa Húcares en Naguabo verbalizó en primer lugar que “la seguridad no existe en términos del Cuerpo de Vigilantes, no se ve la seguridad acuática y de un recogido de basura de viernes y lunes, ya hace años no se da por escasez de personal”.

Al mismo tiempo, Pérez aseguró que se está perdiendo la belleza de un lugar muy hermoso y reclamó que “aunque el departamento nos ha dado zafacones, pero no es dar zafacones, es recogerlos. Poner un letrero de dar multa de 2,500, pero quién la va a dar sino van. Los letreros no hablan. Por otro lado, y peor aún, hay aparece que hay una corporación que tiene a cargo la playa, pero quién es. Es una comunidad pobre, nosotros no tenemos el dinero, desconozco si el departamento lo tiene o no. Pero, me da la impresión que fue una falta de respeto presentarnos un documento sin orientarnos porque un documento lo presenta cualquiera”, al mismo tiempo que señaló que no todas las comunidades tienen acceso a la tecnología.

Ante lo expuesto, el representante Vargas Rodríguez le solicitó a la asesora legal del DRNA que realice una búsqueda de quien construyó el rompeolas para entregarle a la Comisión que preside ese documento en o antes de cinco días laborables. Esto, con el propósito de así conocer los próximos pasos a seguir.