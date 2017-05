India anuncia su gran concierto en Bellas Artes: “Trayectoria”

SAN JUAN – India, la princesa de la salsa, anunció su gran concierto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, programado para el sábado, 10 de febrero del 2018, ocasión en la que celebrará mediante un recorrido musical sus 30 años de fructífera carrera profesional que la he llevado a cantar desde “free style” a la salsa y la balada. El concierto llevará por título Trayectoria.

La productora del evento, Angie García, informó que la venta de boletos ya comenzó con unas tarifas especiales. Dijo que los todos los boletos –planta baja y planta alta- tendrán un descuento de $10 hasta el lunes, 31 de julio próximo. Con estas tarifas especiales hay boletos desde $35 en adelante.

Por su parte, India comentó que llevaba un tiempo acariciando la idea de poder celebrar con su fanaticada su trayectoria artística. “Durante 30 años el público ha sido cariñoso y fiel conmigo. He recibido, a través de los años, mucho respaldo de la fanaticada, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos y América Latina. También durante todos esos años me han honrado con una gran cantidad de premios, el más reciente el Grammy por mi álbum Intensamente India con canciones de Juan Gabriel. Llegó el momento de celebrar todo lo bueno con mi público, que ha hecho posible tantas bendiciones”, comentó India al adelantar que en su concierto habrá salsa, algo de “free style” y baladas, todo enmarcado dentro de una producción de primera con lo mejor en recursos técnicos, bailarines, etc.

Los boletos estarán a la venta en Bellas Artes (787-620-4444), Ticket Center (787-792-5000) y Ticketpop (787-294-0001).