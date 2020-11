Informan disminución en la ventaja de votos  del candidato a alcalde del PNP en Humacao

Gerardo Cruz Maldonado, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD). (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, informó el miércoles, que las Actas de Colegio de Humacao, de aquellas papeletas que no se habían contado en la noche del evento, reflejan una disminución en la ventaja de los votos del candidato a alcalde del PNP en Humacao sobre el candidato del PPD para el mencionado cargo.

Dicha disminución, explicó, es producto de la adjudicación de alrededor de 279 papeletas que no fueron leídas por las máquinas de escrutinio.

“Desde que inició el proceso he sido consistente sobre el hecho de que los resultados divulgados la noche de las Elecciones Generales no son finales, en particular en este caso de Humacao. Faltan miles de papeletas por divulgar e insisto en que los resultados y las Certificaciones emitidas son preeliminares”, sostuvo Cruz en comunicación escrita.

“Hasta que no se cuente el último voto nadie puede cantar victoria”, añadió.

La postura del comisionado Cruz se basa en los más de 2 mil votos que faltan por contabilizar de las modalidades del Voto Adelantado que incluyen voto por correo y voto a domicilio, entre otros. “Con lo acontecido esta semana se comprueba que el PNP le miente a su liderato. Esto no ha acabado y estos votos adicionales que faltan de contar, definitivamente van a cambiar los resultados de Humacao. Tienen que decirle la verdad a sus seguidores. La Certificación es preeliminar”.

Cruz Maldonado dijo que los funcionarios de colegio del PPD, que son parte de las mesas de trabajo, están atentos a este y otros casos similares a través de los 110 Precintos.