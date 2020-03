Informe revela múltiples faltas de control interno en las operaciones fiscales de Vieques

VIEQUES – La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Vieques. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, contrario a la leyes y reglamentación vigente, se formalizaron ocho acuerdos para el pago de árbitros de construcción por $22,714, sin la firma del alcalde. Además, el entonces director de Finanzas realizó descuentos en dos acuerdos sin la autorización de la Legislatura Municipal, y la deuda de los contribuyentes por dichos acuerdos, no se registró en el módulo Ingresys del Sistema Integrado de Municipios Avanzados (SIMA).

La auditoría de ocho hallazgos señala que el Municipio no había evaluado las cuentas por cobrar que suman más de $100 mil, de cinco años vencidas. Esta situación no le permite a Vieques tener un sistema de información actualizado y confiable sobre las finanzas.

Los auditores identificaron incumplimientos con el proceso de transferencias de créditos entre partidas presupuestarias. Por ejemplo, el alcalde no remitió a la Legislatura Municipal, las debidas ordenanzas para la aprobación de 10 órdenes ejecutivas que autorizaron transferencias de créditos por casi $1 millón. Estas transferencias tuvieron el efecto de rebajar el pago de servicios personales. Además, el alcalde aprobó 29 órdenes ejecutivas para efectuar transferencias por $2.6 millones sin que el director de Finanzas emitiera las certificaciones de sobrantes requeridas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-10 de 2015.

Del 2016 al 2018, el Municipio no preparó 19 conciliaciones bancarias de la cuenta corriente ni los informes mensuales del flujo de efectivo. Estas situaciones propician la comisión de errores e irregularidades con los fondos públicos.

El Informe devela que Vieques dispuso de 15 vehículos municipales, aunque carecía de la certificación de que no pudieron ser vendidos. Además, el Municipio no notificó irregularidades en el manejo de fondos y bienes públicos a la Oficina del Contralor, entre otras, el hurto de 433 unidades de propiedad con valor de $120,552. El Municipio tampoco realizó investigaciones administrativas en 21 unidades de propiedad y no había remitido a la Contraloría, la Certificación Anual de Notificación de Pérdidas o Irregularidades de los años 2017 al 2018.

Vieques no cuenta con un plan de retención de documentos públicos y el archivo no cuenta con anaqueles de almacenaje. Además, el archivo no tiene sistema de alarma contra incendios, las cajas están una encima de la otra, varias mojadas, rotas, con hongos, y el extintor de incendios expirado. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-10 de 2015.

Contrario a la leyes y reglamentación aplicable, el Municipio no había actualizado el Reglamento de la Junta de Subastas, ni el de Compras y Suministros, para incluir disposiciones establecidas en la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y en el Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Tampoco el Municipio de Vieques había cumplido con el envío y la certificación de los informes mensuales del Registro de Puestos a la Oficina del Contralor. Los últimos del 2014 al 2016 fueron remitidos con tardanzas de hasta 18 meses y sin estar certificados por el alcalde o el oficial de enlace.

La auditoría comenta que el Municipio tiene siete demandas civiles por $33.6 millones pendientes de resolución por los tribunales; una de las demandas, por despido injustificado, asciende a $31.5 millones. Además, el Municipio no había recobrado $19,571 correspondiente al Informe de Auditoría M-16-10 de 2015.

El Informe recomienda a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurarse que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El informe de Vieques, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.