Inicia operaciones el crucero más grande que ha salido de un puerto en la Isla

SAN JUAN – El barco crucero Freedom of the Seasde Royal Caribbean Cruises comenzó hoy el embarque de pasajeros y salidas desde el Muelle Panamericano II en Isla Grande, haciendo historia como el crucero más grande que haya salido de Puerto Rico como puerto base o “homeport.”

“Como parte del compromiso de mi Administración de fomentar el desarrollo económico de la isla a través del turismo, la salida del Freedom of the Seasdesde San Juan como puerto base es un paso importante en nuestros esfuerzos de seguir atrayendo más turistas de crucero a nuestra bella isla, y demuestra que ese importante sector económico se está recuperando tras el impacto sufrido por el huracán María”, expresó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.

“Agradecemos a Royal Caribbean por el respaldo y apoyo tras el embate del huracán María y por el compromiso demostrado, aunando esfuerzos con el Gobierno de Puerto Rico para seguir desarrollando a San Juan como el puerto más importante del Caribe,” añadió el primer ejecutivo.

Para conmemorar el histórico acontecimiento, Rosselló Nevares realizó el tradicional corte de cinta, acompañado de Federico González-Denton, el vicepresidente asociado a cargo de las relaciones gubernamentales en Latino América y el Caribe de Royal Caribbean Cruises.

“A nombre de Royal Caribbean Cruises, quiero expresar mi mayor agradecimiento al Gobierno de Puerto Rico por su trabajo para hoy poder recibir al Freedom of the Seasa su nueva casa en San Juan. Muy especialmente a la Autoridad de los Puertos por su liderazgo y gran trabajo en habilitar la terminal para hacer este momento una realidad”, comentó González-Denton.

Los acompañaron el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, licenciado Anthony Maceira Zayas; el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Oficina Central de Recuperación y de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, licenciado Omar Marrero Díaz; la directora ejecutiva interina de la Compañía de Turismo, Carla G. Campos; y otros representantes del Gobierno, así como también de la industria turística y de cruceros.

El titular de Puertos, Maceira Zayas, destacó que el acomodar el Freedom of the Seasen San Juan como puerto base conllevó una inversión de Royal Caribbean en alianza con la Autoridad de los Puertos, de casi $5 millones para realizarle unas mejoras importantes al Muelle Panamericano II, ya que el Freedomes mucho más grande y con mayor capacidad de pasajeros que el Adventure of the Seas, el cual el Freedomreemplaza como homeport.

Como parte de la alianza, la Autoridad de los Puertos le otorgó a Royal Caribbean un crédito por inversión y ciertos derechos de atraque en el muelle.

Las mejoras realizadas incluyen instalación de defensas (boyas) y “bollards”o postes de amarre nuevas, dragado del muelle, mejoras a dos “gangways”o pasarelas de acceso, instalación de dos unidades centrales de acondicionadores de aire nuevas, y mejoras estéticas al terminal, entre otros.

“Debido al impacto del huracán María, la Autoridad de los Puertos continúa teniendo una doble tarea de reconstruir y optimizar las operaciones de nuestras facilidades portuarias, para seguir trayendo actividad económica a la isla. Hoy tenemos el resultado de un trabajo que comenzó el licenciado Marrero y culminamos nosotros, en esa dirección” puntualizó Maceira Zayas.

Las operaciones del Freedom of the Seasen San Juan, añadió el titular de Puertos, tendrán un impacto económico directo de aproximadamente $40 millones al año en el gasto por visitante y miembros de la tripulación.

El Capitán del Freedom, Tomás Busto, quien estuvo a cargo del Adventurepor tres años, es puertorriqueño, y lleva 16 años con Royal Caribbean.

En lo que resta del año 2018, el puerto de San Juan recibirá cuatro cruceros más como primeras visitas, entre ellos, el Carnival Horizon en junio; el Celebrity Eclipse en noviembre; el Symphony Ots y el Celebrityen diciembre, y varios más están programados para el 2019.

Por su parte, Marrero Díaz expresó satisfacción de que las gestiones que se comenzaron el año pasado bajo su incumbencia como titular de Puertos finalmente rindieron frutos.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de haber comenzado las negociaciones con Royal Caribbean para hacer posible que el Freedom utilizara a San Juan como su puerto base. Un año más tarde, estamos aquí celebrando el que esos esfuerzos se hayan convertido en realidad, gracias a un excelente socio de negocios y aliado como lo es Royal Caribbean, que siempre ha apoyado y apostado a la isla”, indicó Marrero Díaz.

“Uno de los cambios más significativos para la industria de cruceros este año en la Isla es sin duda la sustitución del Adventure of the Seas por el Freedom of the Seas como puerto de base en San Juan, lo cual se espera atraiga aproximadamente sobre 45,000 pasajeros adicionales anualmente. En la Compañía de Turismo de Puerto Rico continuamos fortaleciendo la relación comercial con Royal Caribbean Cruises y demás socios de la industria para impulsar la actividad de cruceros y su aportación a la economía en la Isla”, expresó Campos.

La ejecutiva afirmó que, en el año fiscal 2018 se espera cierre con un total aproximado de 1.2 millones de pasajeros de cruceros, y un estimado de $155,000,000.00 en impacto económico, solo en el gasto por visitante y miembros de tripulación. Para el año fiscal 2019 se anticipa que el destino rompa el récord establecido en 2015 con una proyección de 1.7 millones de pasajeros, y un impacto económico estimado de $250,000,000.00.

De acuerdo con el itinerario establecido, el Freedomtiene salidas programadas semanalmente a través de todo el año al este y sur del Caribe desde San Juan, partiendo los sábados durante el verano y los domingos en el invierno.

Construido en 2006 y reacondicionado en 2015, El Freedomes una embarcación de 14 cubiertascon 1,112 pies de eslora, 154,417 toneladas, con capacidad para unos 4,515 pasajeros y 1,360 tripulantes internacionales.