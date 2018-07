Inician proyecto de ornato en Loíza con ONG’s

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza Julia Nazario Fuentes recibió a un centenar de voluntarios organizados bajo la iniciativa de Jami Claypoole, una estadounidense con una gran vocación de promoción ambiental, que se enamoró de Loíza, su gente y su cultura. “Puerto Rico entero tiene un problema de limpieza y protección de sus costas y Loíza no es la excepción. Hoy recibimos a Jami, quien ha creado una organización sin fines de lucro no gubernamental denominada ‘LimPiaR’, destacando las siglas de Puerto Rico, cuya misión es aunar esfuerzos para educar sobre la importancia de mantener limpios nuestros espacios públicos. Estamos sumamemte agradecidos de su iniciativa y tiene la total de nuestro Municipio”, explicó la Alcaldesa. El proyecto comenzó en la zona del redondel en Piñones.

Iniciativa busca educar sobre el ornato y manejo de desperdicios sólidos.”

“Nosotros comenzamos en Piñones por la belleza de esta costa y su gran tránsito turístico. Pero hace falta un esfuerzo coordinado de los comerciantes, residentes y visitantes para que la limpieza sea prioridad. Eso se logra mediante un plan consistente y a largo plazo. Nosotros estamos comprometidos con eso, y ese compromiso debe ser de todos. Así lo vamos a lograr la meta más rápidamente. esta iniciativa de hoy se irá repitiendo y a los interesados pueden acceder a www.limpiar.org. Nuestra misión es juntos sobrepasar todas las differencias, restaurando nuestras playas, parques y comunidades con respeto para todos y la hermosa isla de Puerto Rico”, declaró Jaypoole.

La empresa de recogido de desperdicios sólidos Andrés Reyes Burgos (ARB) también se unió con empleados, zafacones de cartón, guantes para los voluntarios y un contenedor de 8 yardas para el acopio de las miles de libras de basura que se recogieron tanto en la zona del redondel de Piñones como en la zona de la playa.

Por su parte, Inés Ifarraguerri, local de la organización no gubernamental 4Ocean celebró la iniciativa “porque curiosamente está en línea con la labor que hacemos en el mundo. Hoy se está hoy limpiando aquí en Loíza y en playas en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Tailandia, Filipinas, Irlanda y otros países. Estamos celebrando de la meta alcanzada de 1 millón de libras de basura recogidas en todo el mundo por los voluntarios de 4Ocean y seguiremos haciéndolo en Puerto Rico”.

Un grupo de la entidad federal ‘Caribbean National Parks’, (CNP) del Departamento de lo Interior de Estados Unidos, que administra seis parques en St. John, Santa Cruz y Puerto Rico, se unió a la iniciativa con personal y vehículos. “Nosotros tenemos el proyecto ‘Pack it in – Pack it out’, donde atendemos el tema de la limpieza y en efecto, trabajamos en El Morro este proyecto todos los fines se semana”, detalló Randy Lavasseur, supervisor de CNP en la Isla.