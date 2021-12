Iniciativa “Todos contigo mujer. No más violencia” de la Asociación de Industriales 

La Asociación de Industriales de Puerto Rico, dio a conocer la iniciativa “Todos contigo mujer. No más violencia”, para promover y unir a diversos sectores a concienciar, fomentar y mantener una comunicación constante de educación, sensibilización e igualdad entre mujeres y hombres sobre la violencia de género, en especial hacia la mujer. Para eso, la Asociación creó unos materiales de concienciación adaptables, para que toda empresa de cualquier industria o persona interesada pueda utilizarlos, ya que hay unos artes dirigidos a algunas industrias, así lo anunció Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación.

Existen muchos tipos de violencia que no se ven, y la sociedad no ha logrado un cambio cultural tan importante para erradicar la violencia física, ni otros tipos de violencia de género a las que se les pueden llamar las silenciosas, como la sexual, económica, laboral, institucional, psicológica, verbal, vicaria, entre otras. “En la mayoría de los casos de violencia hacia la mujer, la víctima no puede luchar sola. Es una tarea de todos y por eso debemos ser parte activa de la solución al maltrato”, expresó Pérez.

Se trata de una iniciativa de responsabilidad social empresarial cuyo impacto sea de acción, cambio y cero tolerancia que ayude a la sensibilización ante los casos de violencia a la mujer en Puerto Rico.

Según explicó, han creado diferentes materiales de concienciación, que ponen a disposición y que incluye un logo único con el nombre de la iniciativa, y artes editables, los cuales pueden ser descargables por cualquiera que desee unirse a la campaña con el mensaje de que las mujeres víctimas de violencia, no están sola. Los materiales pueden usarlos a través de los canales de comunicación que tiene disponibles cada empresa, organización o individuo y crear sus propias campañas internas.

“Como la primera vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales siento la responsabilidad de aportar al tema y de propulsar un cambio. Nuestros socios componen un grupo significativo de compañías que muchas de ellas ya tienen programas de ayuda a víctimas de violencia. Con la campaña lo que pretendemos es complementar esas iniciativas para mantener visibilidad de la importancia de crear un ambiente organizacional que le ofrezca apoyo a sus asociados afectados por la violencia” dijo Yandia Pérez.

Agregó que “las empresas son esenciales para conseguir la igualdad en la sociedad y combatir la violencia hacia la mujer. Es un reto en el que todos como sociedad tenemos que unirnos. Las personas pasan más de 8 horas diarias en sus lugares de trabajo y es ahí, donde muchas veces se puede identificar si alguna compañera está en riesgo o se encuentra bajo una situación de violencia. Por eso, es importante identificar algunas señales que ayuden a entender si alguien está en riesgo y tenderle la mano. Hablar con la persona, con su supervisor y hasta con el personal de recursos humanos puede hacer la diferencia y salvar una vida”.

El objetivo fundamental de “Todos contigo mujer. No más violencia”, es implicar a toda la comunidad empresarial para lograr un país libre de violencia y que apoye a cientos de mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de maltrato o violencia.

“Las empresas tienen un gran potencial para servir de acercamiento a la concienciación de cambio social”, enfatizó Pérez. “Queremos lograr un convenio del sector privado en apoyo a la NO VIOLENCIA. Todos sabemos que los cambios no son rápidos, pero si comenzamos, lograremos mejorar el tema de la violencia a la mujer”, concluyó.

Todas aquellas empresas que quieran adherirse a la iniciativa, “Todos contigo mujer. No más violencia” y hacer uso de los materiales, deben acceder a www.industrialespr.org/TodosContigoMujer o comunicarse a la Asociación al 787-641-4455.