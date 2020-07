Insatisfecha gobernadora con labor de José Ortiz frente a la AEE tras paso de Isaías

MAYAGÜEZ – La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el viernes que no está satisfecha con la labor del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, por lo que le concedió un plazo hasta esta tarde para explicar el por qué hay abonados que desde el miércoles, previo al paso de la tormenta tropical Isaías, no tienen el servicio.

“No estoy satisfecha. La verdad no estoy satisfecha con lo que ha pasado con Energía Eléctrica porque hay muchos ciudadanos que todavía no tienen luz. Así que, no solamente vamos a trabajar con Energía Eléctrica, sino también con Acueductos. Aunque sabemos que si no hay energía eléctrica no funciona. Pero, para evitar eso estamos haciendo unas compras de generadores para que Acueductos tenga sus generadores y que no dependa de Energía Eléctrica”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Tengo las mismas preguntas que tiene el pueblo. Así que estamos muy preocupados con esta situación. Si hay alguna razón que valide por qué no lo hay (servicio) pues queremos que se le presente al pueblo y eso es lo que le instruimos al ingeniero Ortiz y al equipo de trabajo. Tiene que haber una respuesta para aquellos sectores que al día de hoy no tienen energía eléctrica en una situación como la que pasamos. Esto no puede pasar. Claro el SNM dijo que el viento iba a afectar los cables, pero si no hay daños -y no hemos tenido esa información- pues tiene que subirlo la energía eléctrica”, añadió.

Asimismo, Vázquez Garced le dio a Ortiz un plazo para esta tarde para que ofrezca la explicación.

“Yo también me quedé sin luz. Así que yo puedo decir lo mismo que muchos puertorriqueños. Al día de hoy, hay muchos que todavía desde el miércoles están sin energía eléctrica. Hoy debe estar la respuesta de qué pasó y en la tarde o mañana debe restablecerse el servicio en la mayoría el 99% por ciento de los abonados debe estar restablecido, esa es la petición”, señaló.