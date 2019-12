HUMACAO – En horas de la tarde de ayer, se reportó la muerte de una menor de cinco meses de edad, a través del Sistema de Emergencias 911, en un apartamento del Residencial Jardines de Oriente en Humacao.

Según se informó, la madre de la menor se percató que no respiraba. La misma fue atendida en el lugar, por paramédicos y no presentaba signos vitales. Al momento, el cuerpo no presenta signos de violencia.

El Agente Pedro González adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, supervisado por el Sargento Carlos Sánchez en conjunto con la fiscal Sandra Cortes continúan con la investigación de estos hechos. El cuerpo de la menor será enviado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas de su muerte.