Invitan a manifestación pacífica en plaza pública de Fajardo

FAJARDO – Este domingo, 1 de marzo, habrá una manifestación pacífica en la plaza pública de Fajardo, con motivo de protesta ante el proceso que se llevó a cabo para seleccionar al nuevo alcalde de ese municipio. En días recientes, se certificó como nuevo alcalde de la ciudad caridura a José Aníbal “Joey” Meléndez, tras la renuncia de su padre, Aníbal Meléndez, quien fuera alcalde de la ciudad hasta el pasado 19 de febrero.

En la certificación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se lee que este cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley Electoral de Puerto Rico, el Reglamento del Partido y el Reglamento de Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección para ser certificado como alcalde de Fajardo. La certificación se llevó a cabo sin votaciones de delegados del partido en el municipio, pues ninguna otra persona aspiró al cargo.

Para Leo Meléndez, candidato independiente a la alcaldía de Fajardo, cada vez que suceden los cargos por herencia o jerarquía “al pueblo no le gusta, pero sigue siendo ley”, por lo que entiende que esta debe cambiarse o eliminarse y utilizar la figura del vicealcalde como opción de sustitución.

“Para mí debería ser que, en caso de renuncia, muerte o sustitución de un alcalde, sea año electoral o no, quede entonces el vicealcalde en posición y -al menos que esa persona diga que no quiere ocupar ese cargo o cualquier otra razón que no pueda llenar la vacante- entonces se irían a elecciones especiales con todos los candidatos de todos los partidos interesados en la alcaldía”, dijo Meléndez, organizador de la manifestación.

El candidato independiente resaltó que la manifestación no es en contra de ‘Joey’ Meléndez, sino de la Ley 81 de Municipios Autónomos. Esta ley dispone, en su artículo 3.004, que, si la vacante ocurre en el año electoral, el comité municipal local deberá someter a la legislatura un candidato para sustituir al alcalde renunciante dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recibo de la carta de renuncia. Si no actúa en ese periodo, el secretario de la asamblea municipal notificará al presidente del partido político concernido, quien procederá a cubrir la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo central (delegados) del partido político que eligió el alcalde renunciante.

La manifestación se realizará en la plaza pública de Fajardo de 9:00 a.m. a 12 del mediodía. Precisamente, para las 10:00 a.m. está pautada la juramentación del nuevo alcalde José Aníbal ‘Joey’ Meléndez en el vestíbulo de la casa alcaldía. Se espera la participación de la gobernadora Wanda Vázquez; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez.

“Hago un llamado a la ciudadanía a que asistan a la manifestación este domingo y para estar no en contra de Joey Meléndez, sino en contra de la forma en que se seleccionó y poder derogar la ley y reglamento que permite que esto siga sucediendo”, puntualizó Meléndez.

Por otra parte, el candidato a la alcaldía de Fajardo por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Antonio Prieto, sostuvo – en las redes sociales- que también asistirá a la manifestación e invitó a todos sus seguidores a participar de la misma.