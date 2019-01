Invitan al TriLoíza este domingo en Vacía Talega

(Foto/Suministrada)

LOÍZA – El Concilio Integral de Salud de Loíza invita al evento deportivo ‘TriLoíza’ que se celebra este domingo, 20 de enero de 2019 en la playa Vacía Talega. La organización del evento empezará a las 6:00 am, la carrera iniciará a las 6:30 am y el evento culmina a las 10 am.

“Esta es una oportunidad magnífica para hacer turismo deportivo, porque esta playa es una de las más bellas de Puerto Rico, así que este domingo Loíza nuevamente abre sus puertas para recibir a todos los fanáticos de esta disciplina deportiva”, expresó la alcaldesa Julia Nazario Fuentes.

“Desde que llegamos a la alcaldía declaramos que en los sectores del deporte, la educación y la cultura estamos en superávit y esta actividad es una muestra de eso. Nuestros compañeros de Loíza Renace participarán en calidad de voluntarios en este evento”, añadió.

Para este domingo 20, la carretera de Piñones (PR #187) estará cerrada desde desde los kioskos en la zona del Terraplén hasta el Concilio de Salud de Loíza (PR #188), y solo se permitirá tránsito local hasta que termine el evento. Se comenzará con natación en Vacía Talega, ese es el punto de inicio y las premiaciones serán en las facilidades del Concilio.

El tríalo es un deporte que consiste en realizar 3 disciplinas deportivas, natación, ciclismo y carrera a pie, que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente. El tiempo que el triatleta tarda en cambiar de una disciplina a la siguiente se denomina transición. Desde el año 2000 está registrado como deporte olímpico.

Los interesados en participar pueden llamar al 407-620-2044. El registro del TriLoíza se hace mediante el portal active.com y está segmentado en tres categorías, de $50 el Super Print, $65 de Sprint y $80 para Olímpico. El evento es posible gracias a los auspicios de Ensure y Gatorade.

El Concilio de Salud Integral de Loíza es una corporación privada, sin fines de lucro que opera desde el año 1972. Bajo la Sección 330 de la ley federal de Salud Pública y opera las clínicas de Loíza, Río Grande y Luquillo. Su junta de directores está compuesta por miembros de la comunidad, voluntarios y pacientes. Frecuentemente, el Concilio realiza actividades comunitarias para el fomento de la buena salud, los deportes y el compartir comunitario.