Isaac sigue con vientos de 70 millas y emiten vigilancias para Antillas Menores

SAN JUAN – La tormenta tropical Isaac se mantiene como un sistema con vientos sostenidos de 70 millas por hora (mph), según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) que ya ordenó la emisión de vigilancias de huracán y tormenta para algunas de las Antillas Menores.

Entretanto el CNH indicó que se emitió una vigilancia de huracán para Guadalupe, Martinica y Dominica. Mientras, las islas de Antigua y Monserrat están bajo vigilancia de tormenta tropical.

El boletín de las 11:00 de la mañana ubica a Isaac cerca de la latitud 14.6 grados norte, longitud 49.7 grados oeste. Su movimiento es hacia el oeste a cerca de 16 mph (26 km / h) y este movimiento se espera que continúe durante los próximos días.

El huracán fue degradado a tormenta tropical en el boletín de las 11:00 de la noche del lunes y gran parte de la isla salió del cono de incertidumbre. En el boletín último, el mapa muestra la isla fuera del cono de incertidumbre en su totalidad.

“En la trayectoria pronosticada se espera que Isaac se mueva cerca o sobre el centro de las Antillas Menores el jueves y se mueve al este del Mar Caribe el jueves por la noche. Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de 70 mph (110 km / h) con ráfagas más fuertes. Se espera que Isaac se acerque a fuerza de huracán cuando se mueva a través de las Antillas Menores centrales, con algo de debilitamiento pronosticado después el viernes”, indica el informe.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera del centro hasta 105 millas (165 km). La presión central mínima estimada es de 996 milibares (29.42 pulgadas).

El CNH espera que Isaac produzca acumulaciones totales de lluvia de tres a cinco pulgadas con cantidades aisladas cerca de 10 pulgadas a través de la Islas de Sotavento tarde esta semana y entre una y dos pulgadas anticipadas a través de las Islas de Barlovento. Una marejada ciclónica de entre dos y cuatro pies es posible en zonas cercanas al ojo del sistema.

Más temprano, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Morales dijo que el pronóstico trae al sistema entre viernes y sábado a sobre 140 millas al sur de Puerto Rico y que provocará lluvia y quizás alguna ráfaga de viento.

“Este sistema sufrió unos vientos cortantes de alrededor de 20 nudos. La buena noticia es que cuando se vaya acercando, aunque hoy (martes) se puede intensificar de nuevo, cuando se vaya acercando a las Antillas Mayores, los vientos cortantes son mucho mayores que eso. Por lo tanto, si no sobrevive estas 25, quizás tampoco sobreviva las 40, casi 50 millas por hora de vientos cortantes que se esperan. Por eso es que el pronóstico de hace días era que cuando llegar al Caribe se iba a convertir en tormenta tropical”, dijo Morales en entrevista radial (WKAQ).

Agregó que “el sistema se va a estar moviendo al oeste bastante apartado de Puerto Rico. Aun así, no estamos diciendo que vamos a bajar la guardia. Estos sistemas hay que siempre observarlos. Estamos en el pico de la temporada”.

Entretanto, Morales mostró preocupación por la información que se vierte en las redes sociales y el nivel de ansiedad que exhibió la ciudadanía.

“Lo que preocupó mucho en este episodio es que con tanta información saliendo en los medios sociales, ya la gente estaba preocupada desde antes que saliera de África. Por lo tanto, ya yo siento la gente agotada escuchando información sobre este sistema. Normalmente a mi me preguntan en la calle que va a pasar. Hoy en día me miran y ni me preguntan. Veo que la ansiedad todavía está ahí. Es fuerte. Entendemos que es fuerte. Por eso nuestra agencia tomó mucha precaución en alertas e informar sobre este sistema”, expresó al insistir en la importancia de la preparación.