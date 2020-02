Javier Aponte Dalmau: Comprometido con potenciar el Distrito de Carolina (Video)

Redacción Presencia

CAROLINA – En diciembre de 2019, el actual representante del Partido Popular Democrático (PPD) en el Distrito #38, Javier Aponte Dalmau, sorprendió a muchos anunciando su aspiración al Senado por el Distrito de Carolina. El legislador dejará su escaño que ha ocupado por ocho años para ir al Senado y continuar con algunos proyectos en curso, así como trabajar con las necesidades apremiantes de los ciudadanos que residen en los diez municipios que comprenden el Distrito de Carolina (Carolina, Trujillo Alto, Loíza, Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra).

Para el legislador, esta nueva encomienda se convierte un reto, puesto que en las elecciones generales del 2008 participó como candidato al Senado por el Distrito de Carolina, sin embargo, no resultó favorecido. Comenzó su carrera como representante del Distrito 38 (Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas) en 2013, enfocándose en los problemas viales y proyectos de desarrollo económico como, por ejemplo, una cancha de canotaje en el lago Carraízo en Trujillo Alto.

“Ya los materiales, muelles flotantes y los fondos se le asignaron a la Federación de Canotaje. Lo que queda es un estudio ambiental por finalizar y la construcción de lo que albergará la escuela de canotaje”, explicó Aponte Dalmau.

“El lago Carraízo es un activo increíble que tiene Trujillo Alto y que no se estaba utilizando. Tiene un gran potencial para un deporte donde solamente hay una cancha en Puerto Rico. Lo vemos en Condado y otras zonas donde practican kayak y remos en sus distintas versiones. El acuerdo que tenemos con el Departamento de Recreación y Deportes es que, eventualmente, no solamente se pueda utilizar para practicar, sino también para alquilarlo y ellos a su vez recibir fondos de parte de las universidades en Estados Unidos que practican este deporte y vengan a la isla a utilizar las instalaciones”, señaló el representante.

Aponte Dalmau reconoció, además, que los problemas de desarrollo en esta región son los mismos de hace 12 años. El aspirante entiende que este distrito es el que tiene mayor potencial en términos de desarrollo económico. Lugares como la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, y el servicio de lanchas hacia las islas municipio Vieques y Culebra son prioridad en la agenda del precandidato al Senado.

“Tenemos un distrito con dos aeropuertos internacionales: Luis Muñoz Marín en Carolina y el de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, que no se está utilizando. La base, en este momento, está abandonada. Los proyectos de desarrollo para esa zona están detenidos. Todos conocemos que el sistema de transporte colectivo de las islas municipio se ha querido privatizar a la fuerza. Un sistema de transporte que recibe fondos federales y, en el cual se ha invertido millones de dólares en embarcaciones, ha sido una negligencia constante porque no le han dado el mantenimiento para el servicio que ofrecen. Un servicio que no es otra cosa que la carretera de Vieques y Culebra, por lo que hay que garantizarle este transporte”, manifestó Aponte Dalmau

Sin embargo, el representante admite que hay muchas más necesidades en otros municipios de la zona. Su aspiración es crear un plan estratégico en conjunto con los alcaldes (de ambos partidos) y la integración de las comunidades, a pesar de las restricciones económicas por parte de la Junta de Control Fiscal. “Tenemos que integrar todos los recursos que tenemos para hacer un desarrollo uniforme. La gente que viene a Carolina no tiene un campo de golf, sin embargo, están en Loíza, en Río Grande, y en Fajardo. El Yunque está en Río Grande. Las playas más lindas están en las islas municipio. Así que tenemos que unirnos todos y crear un plan donde todos nos beneficiemos”, dijo.

Otro proyecto que Aponte Dalmau buscará rescatar es el de la construcción de un dique en las comunidades Valle Hills, Hugo 1 y 2 en el barrio San Isidro de Canóvanas. Este proyecto lo trabajaría con quien fuese su compañero de papeleta, pues entiende que “es indispensable trabajar en equipo por el distrito”.

“Mas que un proceso de primarias es un esfuerzo que tenemos que hacer de rescatar este distrito. Los que tengamos la voluntad del pueblo de prevalecer, me parece que podemos integrar sus ideas en un solo proyecto. Con quien tenga el privilegio de continuar este esfuerzo así lo haré. Todos son excelentes candidatos y pienso que vamos a hacer un excelente equipo, porque el trabajo en equipo en el distrito es indispensable”, puntualizó el legislador.

Las primarias para elegir al candidato del PPD para el Senado por el Distrito de Carolina se celebrarán el domingo, 7 de junio.