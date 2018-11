Jean Carlos “Lobo” Torres busca el cetro latino de la OMB este viernes en Trujillo Alto

(Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – La primera oportunidad titular del invicto Jean Carlos “Lobo” Torres llegará este viernes, 16 de noviembre, en su pueblo, Trujillo Alto, cuando se mida al boliviano Franklin Mamani por el cetro Latino de la OMB en las 140 libras en otra edición de la serie “A Puño Limpio”, que cobrará vida en el Coliseo Rubén Zayas Montañez en una presentación de PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en asociación con Spartan Boxing, a ser retrasmitida por Wapa Deportes.

El programa, que será el tercero de esta serie efectuado en este escenario en 2018, contará con otras cinco peleas entre jóvenes prospectos puertorriqueños y un invicto peleador dominicano.

“En otra cartelera de A Puño Limpio volvemos con otra pelea titular en Trujillo Alto. Tuvimos en septiembre a (Wilfredo) Bimbito Méndez por el cetro NABO yahora al Lobo Torres por el Latino de la OMB para continuar con nuestro propósito de presentar buenas e importantes peleas en el Coliseo Rubén Zayas Montañez”, dijo el promotor Iván Rivera, presidente de PRBBP. “El Lobo Torres va con un veterano púgil como es Franklin Mamani, por lo que esperamos una gran pelea, así como esperamos del resto del evento”.

La pelea estelar de la noche tendrá al trujillano Lobo Torres (13-0, 9 kos) disputando el cinturón Latino de la OMB de 140 libras con el suramericano Mamani (23-4-1,13 kos) en choque a 10 asaltos.

Torres,de 28 años, combatirá por quinta ocasión este año y por tercera vez seguida en un cartel de “A Puño Limpio” en Trujillo Alto. En sus dos anteriores encuentros, Torres noqueó a Travis Castellón y Luis Joel González, respectivamente.

“No saben lo orgulloso y contento que me siento por pelear por este título. A Franlin, gracias por aceptar el combate, espero que vengas bien preparado porque yo me preparé bien para ganar este título en Trujillo Alto. Vamos a tener mucho apoyo de nuestra gente. Me siento agradecido de todos los fanáticos que nos apoyan cada día y muy enfocado en ser el campeón Latino de la OMB en las 140 libras. Se lo prometí a mi barrio La Gloria, que este título se queda aquí”, manifestó Torres.

Mamani, por su parte, viene de un triunfo en cinco asaltos por la vía rápida en febrero de este año sobre el argentino Juan Carlos Pedrozo.

“Estoy muy emocionado de visitar este hermoso país, Puerto Rico, que es sangre de campeones. Hemos entrenado fuerte para esta pelea y voy a dar todo en este combate. Dios mediante, vamos a estar entre los mejores del mundo”, apuntó Mamani.

El resto de la acción presentará combates a cuatro asaltos. El dominicano Víctor Santillán (3-0, 1 kos) se enfrentará al puertorriqueño Christian Vélez (1-0, 1kos) en 122 libras; el sanjuanero Ángel Aponte (1-0, 1 kos) peleará con el catañés Luis Enrique Rivera (1-2, 1 kos) en 130 libras; el carolinense Jean Rivera (2-1) se verá con su compueblano Fernando Semidey (0-5-1) en 152 libras; el debutante Mario Suárez combatirá ante Ronald Quintana (0-1) en 160 libras, y José Manuel Escroig debutará frente a Anthony Concepción (1-15) en 145 libras.

Laserie “A Puño Limpio”, en su primera etapa, se llevó a cabo entre el2011 y 2012 con programas alrededor de Puerto Rico, y tuvo en acción a púgiles como el hoy campeón mundial Emmanuel “Manny” Rodríguez (en su debut), al excampeón mundial Manuel Alejandro “Manny” Siaca, al más tarde monarca mundial McJoe Arroyo, así como los futuros retadores mundiales McWilliams Arroyo, Jonathan Oquendo, José “Chelo” González y David Quijano, y el en aquel entonces prospecto Jonathan “Bomba” González, entre otros.

Despuésde este “A Puño Limpio” del viernes, la serie vuelve a escena el 7 de diciembre.