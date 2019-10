WASHINGTON D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto a José Serrano (D-NY), Darren Soto (D-FL), Don Young (R-AK) Stephanie Murphy (D-FL), Rob Bishop (R-UT) que forman parte del grupo de 45 congresistas presentaron un proyecto de ley bipartita para encaminar la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.



La medida sigue el mismo proceso de admisión de Alaska y Hawaii al celebrar una consulta vinculante con una pregunta directa: Estadidad sí o no. La legislatura de Puerto Rico no tendría que esperar a que el Congreso apruebe la medida para comenzar el trámite legislativo en la isla; se estipula que la consulta se dé el mismo día de las próximas elecciones generales en Puerto Rico en noviembre del 2020.



En la conferencia de prensa, la comisionada residente estuvo acompañada por los congresistas José Serrano, Rob Bishop, Don Young, Stephanie Murphy y Donna Shalala; las alcaldesas María “Mayita” Meléndez de Ponce y Rosachely Rivera de Gurabo; el senador Miguel Laureano; los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez, José Aponte y Eddie Charbonier; así como como la “Shadow Senator” y copresidenta de la Comisión para la Igualdad, Zoraida Fonalledas y el “Shadow Representative” y exgobernador Luis Fortuño.



La medida, auspiciada por 45 congresistas de ambos partidos políticos nacionales, busca celebrar una consulta al pueblo de Puerto Rico en donde tendrá la oportunidad de confirmar el respaldo a la estadidad ya expresado en las últimas dos consultas sobre el estatus político del 2012 y 2017; este sería el mismo proceso por el cual pasaron Hawaii y Alaska. Esto será seguido por la implementación de medidas dirigidas a transicionar a Puerto Rico como un estado de la Unión.



“Este histórico proyecto de ley nos encamina hacia la igualdad política que nuestro pueblo se merece. Se le presentará al pueblo de Puerto Rico una consulta avalada por el gobierno federal, donde se le preguntará a los ciudadanos americanos que viven en la isla: “?Aprueban que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión, SI o NO?”, tal y como se hizo en Alaska y Hawái, esta es la gran diferencia de esta medida”, explicó González Colón.

“Es hora de acabar con el estatus colonial de Puerto Rico que permite el discrimen de 3.2 millones de ciudadanos americanos que residen en la Isla. Este proyecto de ley permitirá al pueblo de Puerto Rico votar en un plebiscito estadidad sí-o-no. Si el pueblo de Puerto Rico vota a favor de la estadidad, tendrá plena representación con derecho al voto y trato igual en todos los programas federales. El tiempo para actuar es ahora y es por eso que estoy auspiciando el Puerto Rico Statehood Admission Act“, expresó el congresista José Serrano (D-NY).



La medida presentada delinea un proceso completamente compatible con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la Ley Pública 113–76, sobre el financiamiento del proceso de información para una consulta electoral de estatus.



Si el pueblo de Puerto Rico vota a favor de convertirse en estado, en esta consulta que sería reconocida por el gobierno federal, habrá un período de no más de 30 meses para que el Presidente de los Estados Unidos proclame la anexión de Puerto Rico y comience el proceso hacia transición.



La política pública de la transición, los detalles legislativos y administrativos se abordarán mediante procesos legislativos y administrativos una vez el pueblo de Puerto Rico, nuevamente valide su preferencia por la estadidad.



Expresiones de respaldo a la medida:



El pueblo de Puerto Rico ha votado dos veces por la estadidad”, dijo el representante Darren Soto (D-FL-09). Me enorgullece trabajar con la comisionada residente Gonzalez-Colon para hacer que sus voces sean escuchadas”



“Siendo Alaska el segundo estado más joven de la nación, estoy profundamente familiarizado con el debate y las deliberaciones que involucran el decidir si se busca o no la estadidad. Aunque las leyes federales aplican en Puerto Rico, sus 3.2 millones de ciudadanos americanos no tienen derecho a participar en las elecciones nacionales, no pueden votar por el presidente y no tienen plena representación en el Congreso. Me enorgullece apoyar esta legislación para proporcionar un plebiscito con la asistencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y crear una ruta hacia la estadidad. Siempre he sido partidario del derecho de autodeterminación de la isla, y este proyecto de ley empodera a Puerto Rico. Puerto Rico enfrenta muchos problemas, incluyendo dificultades económicas y los continuos esfuerzos de recuperación por huracanes. Finalmente, el Congreso debe considerar admitir a Puerto Rico en la Unión, pero mientras tanto, continuaré haciendo todo lo que esté en mi poder para ayudar a Puerto Rico a superar los difíciles obstáculos que enfrentan actualmente”, Rep. Don Young (R-Ak).



“Por más de 120 años, el estatus de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos ha privado a los residentes de la isla de la democracia y la igualdad. El mejor camino a seguir es que Puerto Rico lleve a cabo una votación justa sobre si quiere convertirse en estado, patrocinada por el gobierno federal. Espero que la gente de Puerto Rico confirme que apoyan la estadidad y, si lo hacen, trabajaré fuera de las líneas partidistas para asegurar que el Congreso respete sus deseos”, Rep. Stephanie Murphy (D-FL-07)



“La radicación de este proyecto de ley de estadidad por parte de la representante González Colón es un paso importante en la conversación continua sobre el futuro de la Isla. Reconozco a la Comisionada Residente por su inquebrantable apoyo para lograr un Puerto Rico más estable y vibrante”- Rep. Rob Bishop (R- UT-01).



“El derecho a la autodeterminación reside en el propio corazón de la democracia americana”, expresó Donna Shalala (D-FL-27). Esta medida permitirá que el pueblo de Puerto Rico ejercite ese derecho al efectuar un plebiscito sobre la estadidad para la isla. Independientemente del resultado del plebiscito, esta medida es sobre darle a Puerto Rico el poder de tomar una decisión acerca del futuro del estatus de su hogar. Creo que es tiempo de que Puerto Rico se convierta en una estado y esta medida es el camino para ello”.



“La estadidad no es un asunto meramente político. Se trata de derechos civiles, de igualdad y de avanzar en la justicia social para miles de ciudadanos americanos. Así que siempre apoyaremos las gestiones que incidan en agilizar esa justicia. El Huracán María es la mejor evidencia de la urgencia de conseguir un trato igualitario para los puertorriqueños”, Mayita Meléndez Altieri – (Alcaldesa – Municipio Ponce, Puerto Rico)



“Me place acompañar a la comisionada residente en este esfuerzo para adelantar el proceso de alcanzar la estadidad. Este proyecto le brindará a los puertorriqueños una oportunidad de reiterar su deseo de lograr la igualdad y así poder garantizarse la igualdad de derechos. Por otro lado, siempre es un buen momento para recordarle a los congresistas que el actual estatus de la isla es uno que nos pone en desventaja ante el resto de los ciudadanos de la nación” sostuvo Rosachely Rivera Santana, alcaldesa de Gurabo.



“Toda acción que ayude a terminar el problema colonial de Puerto Rico de manera final tiene que ser respaldada”, José Aponte (Representante por Acumulación de Puerto Rico)



“Estamos en apoyo a la iniciativa de nuestra Comisionada Residente de presentar un proyecto ante el Congreso para que los puertorriqueños decidamos sobre nuestro estatus. Es hora de que se dilucide nuestra situación colonial y de que tengamos la igualdad a la que la gran mayoría aspira. Esta gesta de nuestra líder en el Congreso representa un paso de avance en esa lucha que han llevado cabo nuestros líderes por muchos años. “Esta gesta de encaminar a resolver el problema colonial del Puerto Rico es un paso de avance que merece todo nuestro respaldo. Avalamos totalmente este proceso y nos comprometemos a que, junto a nuestro liderato, encabezaremos esfuerzos para llevar el mensaje al electorado de los beneficios y ventajas de votar a favor de la estadidad“, Miguel Laureano Correa, (Senador por el Distrito de Humacao de Puerto Rico).



“Mi agradecimiento a la Comisionada Residente Jenniffer González por continuar dando pasos en la dirección correcta. La radicación de este proyecto mantiene abierto, en el Congreso, el debate del estatus de Puerto Rico. Nuestra gente quiere la Estadidad y así lo han expresado en las urnas. Por eso es de vital importancia continuar la lucha. La Estadidad no se regala, tenemos que lucharla y muchos puertorriqueños han pagado con el último sacrificio el derecho a la igualdad”, José “Quiquito” Meléndez – (Representante por acumulación de Puerto Rico)



“Agradecemos las gestiones realizadas por nuestra Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, en pro de la estadidad para Puerto Rico por medio de la presentación de este proyecto en el congreso con apoyo bipartita. El problema de estatus es uno que nos afecta a todos como pueblo, la desigualdad creada por la condición colonial en la que vivimos actualmente no nos permite lograr obtener los mismos beneficios que se reciben en los estados de la nación americana. Esta consulta de estadidad si o no, servirá como ratificación para el 61.16% de los votantes que favorecieron la estadidad en el plebiscito del 2012 y el 97.13% que recientemente en el 2017 dieron su apoyo a la estadidad logrando el mayor porcentaje en respaldo obtenidos en los 5 plebiscitos que se han realizado en Puerto Rico desde el 1967. Debemos seguir adelante luchando por conseguir que Puerto Rico se convierta en el estado 51 y lograr la igualdad para nuestros ciudadanos con todos sus derechos y privilegios”, Eddie Charbonier (Representante Precinto 1 de San Juan, Puerto Rico)



“Es un momento histórico en la lucha por la Igualdad de los Puertorriqueños. Esta legislación presentada hoy por nuestra Congresista Jenniffer González constituye un nuevo capítulo en esta gesta patriótica de nuestro movimiento. Ha llegado la hora de que los puertorriqueños logremos la igualdad con los mismos derechos y responsabilidades que nuestros conciudadanos en los 50 estados”, dijo Zoraida Fonalledas, “Shadow Senator” y copresidenta de la Comisión para la Igualdad.