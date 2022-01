Jensen Medina sentenciado a 129 años por el asesinato de Arellys (Ampliación)

Jensen Medina Cardona. (Foto/Suministrada)

FAJARDO – La jueza del Tribunal de Fajardo, Gema González Rodríguez sentenció el martes a Jensen Medina Cardona a cumplir 129 años por el asesinato en agosto de 2019 de Arellys Mercado Ríos en Villa Marina en Fajardo.

Previo a su sentencia, Medina Cardona se expresó por primera vez desde que comenzó el proceso judicial.

“No lo había hecho antes, porque no había tenido la oportunidad. La mamá de Arellys no se encuentra aquí (en sala), pero quiero darle mis más sentidas condolencias y el perdón en el nombre de Dios a su familia y a su hermano. Fue un proceso duro, he mantenido la cordura, he tenido fe, por mis viejitos, por mis hijos en que hay que seguir hacia adelante y estamos aquí dando el frente. Usted tiene mi expediente, ahí está mi vida completa. He sido un joven emprendedor, trabajador y que le puedo decir, mi hoja de vida está ahí. Nunca había tenidos casos con la ley.

Lo que puedo decir es que hay casos en los que pasan situaciones que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones. En este caso, yo estuve en una situación bien difícil en donde mi vida también corría peligro y en algún momento dado se harán las expresiones”, dijo Medina Cardona en la sala de la jueza González Rodríguez.

La jueza le impuso una pena de 99 años por el delito de asesinato en primer grado; 10 años por portación y uso y portación ilegal de armas de fuego más 10 años adicionales por agravante; cinco años por apuntar y disparar con 5 adicionales por agravante, para un total de 129 años que se cumplirán de forma consecutiva. Se le abona el tiempo que ya estuvo en prisión preventiva.

Medina Cardona fue declarado culpable por el asesinato el pasado 28 de octubre luego de dos años, dos meses y 10 días desde que produjera el crimen, y de procedimientos policiales y legales.

La defensa de Medina Cardona anticipó que continuará con el proceso de apelación.

“El proceso no acaba aún. Sencillamente esto es parte del proceso”, dijo el abogado Jorge Gordon Menéndez al salir del tribunal de Fajardo. “Ya tenemos los errores identificados”, añadió.

Por su parte, el fiscal Yamil Juarbe, en las afueras del tribunal respondió a la prensa que “estamos preparados y listos. Ya el secretario de Justicia a través del procurador general ha designado personal de la Oficina del Procurador General para contestar cada uno de los planteamientos que pueden a bien hacer, que desconozco cuáles serán porque prácticamente en dos años y dos meses los han hecho todos. Pero, estamos listos y preparados para defender esta convicción”.

De su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, estableció en declaraciones escritas que: “Estamos satisfechos con la sentencia emitida por la honorable jueza Gema González Rodríguez a Jensen Medina Cardona porque es justa en vista de los hechos probados por el Ministerio Público en el tribunal. El asesinato de Arellys fue un acto vil y despreciable que ameritaba la pena máxima. Esperamos que esta sentencia también sirva de disuasivo para otros que no piensan en las consecuencias de sus actos y no tienen respeto por la vida. Sepan que los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico no descansarán hasta hacerle justicia a las víctimas. Nuestra total solidaridad con la familia de Arellys, especialmente con su señora madre, Nitza Ríos, quien ha dado una lección a muchos por su temple, fortaleza y perdón. Una vez más, agradezco la labor del equipo de fiscales del Departamento de Justicia, Diannette Aymat Frías, Yamil Juarbe Molina, Eduardo Beale Targa y Jaime Perea Mercado, no solo por su trabajo sino por su sensibilidad y empatía. Ningún proceso es sencillo, pues probar un caso más allá de duda razonable requiere una preparación ardua, muchas veces incomprendida en el foro público. Pero defender a las víctimas del crimen y lograr que se les haga justicia siempre vale la pena”.

El asesinato de Mercado Ríos ocurrió durante una confusa discusión por un celular en la noche del domingo, 18 de agosto de 2019 cerca de las 9:43 de la noche en el área del muelle Villa Marina Yatch Harbour, en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

La joven de 34 años, quien se desempeñaba como gerente de ventas de una empresa dueña de varias funerarias, falleció en el acto al recibir un balazo en el cuello en las instalaciones de Villa Marina.