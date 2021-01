Jesús Márquez Rodríguez juramentará su tercer cuatrenio como Alcalde de Luquillo

Jesús Márquez Rodríguez, alcalde de Luquillo. (Foto/Suministrada)

LUQUILLO – El 31 de diciembre de 2020, la Comisión Estatal de Elecciones, certificó al Jesús Márquez Rodríguez como alcalde electo del pueblo de Luquillo. Este será su tercer término como alcalde. Los actos de juramentación se realizarán el lunes, 11 de enero de 2021. Comenzará a las 8:00 de la mañana con la bendición en una Santa Misa y a las 10:00 de la mañana, serán los actos de juramentación del alcalde, junto a los legisladores municipales. Para beneficio de los ciudadanos y poder cumplir con los protocolos establecidos por el COVID-19, los actos se transmitirán por la página de Facebook del Municipio de Luquillo (www.facebook.com/luquillopr).

“Estoy muy agradecido con mi pueblo de Luquillo, por brindarme nuevamente la confianza de continuar siendo su alcalde. Me honra inmensamente haber dedicado los pasados 8 años a cuidar y servir a mi pueblo. Continuaré con el compromiso de defender los mejores intereses para nuestra gente luquillense. La ceremonia de juramentación será una ceremonia sencilla en el salón de la Legislatura Municipal. Tenemos que continuar siendo responsables con los protocolos de seguridad establecidos por la pandemia del COVID-19, que tanto nos ha estado afectado. Es por lo que el acceso a la ceremonia de juramentación será limitado por el espacio. No obstante, para que todos los luquillenses puedan ver estos actos, los invito a que me acompañen a través de Facebook Live, dijo el alcalde, Jesús Márquez Rodríguez.

En otro tema, es importante mencionar, que el alcalde y la primera dama, Ana Marie Rodríguez Colón, junto a la administración municipal, llevaron alegría a los luquillenses con el Parrandón Navideño. Durante diez días, recorrieron los hogares de Luquillo, llevando juguetes a los niños, dulces, alcohol, mascarillas y orientación sobre protección ante el COVID-19. Contaron con la presencia de Santa Claus, los Tres Reyes Magos, Trolls y Buzz Lightyear, en diferentes días.