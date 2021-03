Joel Matos logra nadar desde Tropical Beach hasta el Cayo Santiago, Naguabo

Joel Matos. (Foto/Suministrada)

NAGUABO – El ultra nadador Joel Matos se convirtió en la primera persona en nadar desde Tropical Beach hasta el Cayo Santiago, a juicio de algunos vecinos del pueblo de Naguabo, todo como parte del cuarto día de acción de la tercera edición del evento Brazadas por la Inclusión.

Según expresaron algunas personas de la oficina de manejos de emergencias de dicho municipio y pescadores del área, Matos es la primera persona en realizar un cruce a nado hacia esta isla, todo como parte de la actividad organizada por Special Olympics Puerto Rico (SOPR).

“Al tener asistencia y seguridad acuática por parte del municipio no lo pensé dos veces y me decidí a nadar hasta la isla. Me gustan los retos y si el reto envuelve ayudar a los demás pues lo asumo con mucho orgullo y amor”, expresó Matos sobre la isla, que está a una distancia de cuatro millas náuticas, aproximadamente.

Según José Ramos, coordinador de manejos de emergencia del pueblo costero, en 22 años que lleva de servicio nadie había nadado desde la playa Tropical Beach hasta la vecina pequeña isla, que sirve de centro de investigación de la Universidad de Puerto Rico. Durante la travesía y en una embarcación del municipio los rescatistas Alberto Cecilio, Kelvín Sánchez y Luis Negrón acompañaron a Matos, ida y vuelta.

Por su parte, Miraidaliz Rosario, alcaldesa de Naguabo, no vaciló en dejar cuadrado y brindar apoyo en todo lo relacionado al evento.

“Nos llenamos de orgullo y exhortamos a continuar apoyando este tipo de eventos donde se integra a toda la población”, expresó la ejecutiva municipal.

Este logro se une a la lista de gestas que ha logrado Matos durante los años. En la pasada edición del evento Matos nadó 30 horas consecutivas en la piscina del Caparra Country Club, mientras que en la primera edición nadó 24 horas.

Brazadas por la Inclusión continuará celebrándose en diferentes paradas durante esta semana finalizando el próximo sábado. Desde las ocho de la mañana el evento Matos iniciará la jornada en la playa de El Escambrón en San Juan. Luego, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde la acción se trasladará a la piscina del Caparra Country Club de Guaynabo.

Para inscribirse acceder a www.specialolympicspuertorico.org o entrar a las redes sociales (Special Olympics Puerto Rico) para más información.