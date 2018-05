‘Johnny’ Méndez anuncia llegada de tres lanchas para ayudar a la transportación en Vieques y Culebra

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció hoy, jueves, que en las próximas semanas llegarán a Puerto Rico tres embarcaciones, dos de carga y una lancha de pasajeros, para asistir en la trasportación de los residentes de Vieques y Culebra, aliviando así el suplicio que estos ciudadanos pasan todos los días para llegar a la isla grande.

“Ayer me comuniqué con el Gobernador (Ricardo Rosselló Nevárez) y le dije que para mí ya esto ya era insostenible. Yo había pedido la renuncia del Director Ejecutivo de la ATM (Luis Abreu Noble) y ayer le reiteré al Gobernador que tiene sacar a esa persona de ahí que ha llevado al descalabro a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). El Gobernador encomendó al secretario del Departamento de Estado, Luis Rivera Marín, que agilice la llegada de tres embarcaciones alquiladas que se supone que arriben a la isla para verano, dos barcos de cargas y una lancha para pasajeros. Ya hay una en camino y dos llegarán a mediados o finales de verano”, señaló el líder legislativo.

Las expresiones del Presidente de la Cámara se produjeron esta mañana durante una entrevista por la cadena radial WMDD1480 de Fajardo relacionada al más reciente disloque en la transportación marítima.

“El transporte marítimo hacia las islas municipio de Vieques y Culebra ha sido siempre una de mis mayores preocupaciones. Durante el tiempo que llevo en la Cámara de Representantes hemos logrado darle, entre asignaciones y ayuda económica directa que se han conseguido, mas de $100 millones a la ATM para compra de embarcaciones, entre otros equipos. Lamentablemente hemos visto que la ATM es un barril sin fondo. En lugar de mejorar los servicios hemos visto como se han ido deteriorando a tal punto que ayer no hubo viajes de carga para la isla municipio de Culebra. Han tenido que regresar al famoso triangulo. Ayer apenas tenían dos embarcaciones, una lancha y un barco de carga, y eso ya es insostenible. La gente de Vieques y Culebra no se merecen ese trato, no se merecen ese servicio. Hay que tomar decisiones drásticas”, sentenció Méndez Núñez.

Por otra parte, el presidente cameral anunció que la Alianza Público-Privada para la transportación marítima se encuentra apunto para salir durante el mes de junio, al igual dijo que pronto se realizarían importantes anuncios referentes a la llamada Ruta Corta.

“El paso de los huracanes Irma y María en septiembre pasado atrasó todo el proceso. Pero para mí es importante que el problema de la transportación marítima sea resuelto este cuatrienio. No hay otro más, es este cuatrienio, así se lo he dejado saber al Gobernador. Vamos a mover el servicio al área de Ceiba para hacer la ruta corta de una vez y por todas. De hecho, una de las embarcaciones de carga que viene este verano se les están haciendo las modificaciones para que puedan entrar a los tres puertos, incluyendo al de la antigua base de Roosevelt Roads”, comentó el líder legislativo.