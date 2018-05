“Johnny” Méndez exige renuncia del Director de la ATM

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, exigió hoy, jueves, la renuncia inmediata del director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Luis Abreu Noble, por fallar crasamente en el desempeño de su deber ante la nueva crisis de transportación que enfrentan los residentes de Vieques y Culebra.

Líder legislativo adelanta que citará sesión de interpelación”.

“Basta ya. Los residentes de las Islas Municipios de Vieques y Culebra no aguantan más esta incompetencia, esta falta de compromiso y de acción por parte del Director Ejecutivo de la ATM. Todo ha sido un problema, no hay soluciones y ya esto no aguanta más. No existen planes de contingencia si se avería una embarcación. No hay un plan para traer nuevos recursos y tampoco se han desarrollado propuestas para mitigar los devastadores efectos de la falta de transportación. Por todo esto, solicitamos su renuncia”, comentó el líder legislativo en declaraciones escritas.

Las expresiones del Presidente de la Cámara surgen luego de que esta mañana saliera a relucir que sólo existe una embarcación, la lancha Cayo Largo, brindando servicio entre Fajardo y ambas islas municipios.

Méndez Núñez dijo que la lancha Cayo Blanco lleva dos semanas varada, mientras que la Isleño esta fuera de servicio desde hace más de 21 días, y la Santa Maria lleva meses que no está en operaciones. Esto ha reducido, dramáticamente, la capacidad de trasladar pasajeros y carga a ambas islas.

“Es una vergüenza que no exista un plan de contingencia para lidiar con la avería de estas lanchas. El único plan que se ha implementado es que la Cayo Largo haga múltiples viajes en el día de hoy. No hay ninguna propuesta de alquilar embarcaciones o solicitar a la Guardia Nacional ayuda. No hay nada. Por eso el tiempo llegó para que se haga un verdadero cambio en la ATM, para que se inyecte de nuevas ideas e iniciativas. La Autoridad se tiene que transformar y dejar claro que su única misión es proveer servicio de excelencia a los residentes de Vieques y Culebra”, añadió el líder cameral.

“Hoy vimos cómo sólo hay un viaje de combustible a Vieques y a Culebra. Esto no es justo. El resultado de esta falta de coordinación podrían ser largas filas en las gasolineras y desespero en nuestra gente por posible escases de productos. Durante los últimos meses hemos brindado tiempo y oportunidades a la actual administración de la ATM, sin embargo, la situacion continua igual de caótica que siempre y eso, como he dicho, no es aceptable”, sostuvo el Presidente Cameral.

Méndez Núñez adelantó que estará citando a una sesión de interpelación para que Abreu Noble y personal administrativo de la ATM expliquen, ante el pleno de la Cámara baja cuales han sido las acciones que se ha tomado durante los pasados 18 meses para mejorar el servicio de trasportación marítima.

La interpelación es el acto de interrogar a un miembro del Gabinete Ejecutivo por parte de los miembros del poder legislativo a acerca de un o varios temas con el objetivo de clarificar dudas o confirmar sospechas y así realizar una recomendación al Gobernador sobre la capacidad de dicho funcionario.