Johnny” Méndez opina que no es viable para Puerto Rico ninguna nueva versión del ELA

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, alegó que el Partido Popular Democrático (PDD) se ha convertido en un movimiento político irrelevante para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico por la negativa de su liderato de finalmente tomar acción afirmativa para erradicar el Estado Libre Asociado (ELA).

El líder legislativo opinó además, que no existe ninguna versión del ELA que pueda ser considerada como “real, viable e implementable” por el Congreso.

“El partido popular ya dejó de ser una opción real y viable para nuestro pueblo. La obsesión de su liderato de vivir en el pasado, de no tocar el asunto del estatus, de no querer tomar acción de verdad para sacarnos de la colonia, para sacarnos de esta condición política que condena a nuestro pueblo a recibir migajas de los fondos federales, a tener que suplicar por ayuda para la recuperación de nuestras comunidades tras el paso de los huracanes Irma y María, de permitir que nos humillen con la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, y la cual amarra al pueblo a la pobreza, a vivir en el nivel mínimo, sin absolutamente ninguna oportunidad de progreso, ha dejado a ese partido irrelevante. El PPD no es alternativa para nuestro futuro, ninguna”, comentó Méndez Núñez.

“Ser un territorio está frenando la economía de Puerto Rico. Si Puerto Rico se hubiera transformado en estado en el año 1994, el ciudadano promedio hubiese generado en ingresos unos 1,600 dólares más en el año 2010. Si Puerto Rico se hubiera convertido en estado en 1955, hoy en día usted ganaría por lo menos $ 6,000 más por año. Esa es la verdad”, alegó.