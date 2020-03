‘Johnny’ Méndez y Pedro Pierluisi visitan comerciantes en Río Grande

RÍO GRANDE – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, y el candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi Urrutia, entablaron ayer, jueves, un diálogo directo con presidentes de unidades electorales en el este de la Isla de camino a afinar el equipo electoral para la primaria del 7 de junio.

Desde horas de la tarde, hasta entrada la noche, el Presidente de la Cámara, junto a Pierluisi Urrutia, visitaron decenas de lideres novoprogresistas en el municipio de Río Grande, buscando afinar el banco de talento electoral.

“Nuestro norte siempre ha sido tener un contacto directo con la base de nuestro Partido Nuevo Progresista (PNP), conocer que piensan, sus inquietudes e ideas porque ellos son los que siempre han luchado por la estadidad y por Puerto Rico. Esta serie de reuniones, como las que sostuvimos ayer, son parte de ese proceso, preparar nuestro liderado de base para la primaria de junio, pero, también, para la elección de noviembre, crucial para nuestro pueblo”, comentó el líder legislativo en expresiones escritas circuladas esta mañana.

Según dijo Méndez Núñez, la acogida que ha tenido Pierluisi, particularmente su mensaje de inclusión y sus noveles conceptos para alcanzar la admisión de Puerto Rico como estado de la unión, el norte del PNP ha calado en la base.

“La base del PNP no sólo son los oficiales electos. Son, precisamente, los lideres de unidad, los coordinadores electorales, y los movilizadores, entre otros. Por eso estas visitas son bien importantes. Durante todo el recorrido la acogida de esa base del PNP a nuestro menaje, a la figura de Pierluisi para la gobernación, fue abrumador, sólido y enérgico. No me cabe la menor duda que la base de nuestro partido esta con Pedro Pierluisi para la gobernación”, agregó el presidente cameral.

Los líderes estadistas también visitaron varios comercios para hablar con sus propietarios, empleados y clientes con el propósito de delinear plataformas de asistencia que permita mayor actividad económica en los municipios del área este de la Isla.

“Los comerciantes que visitamos y con quienes nos reunimos, se sienten satisfechos con los proyectos de acción que Pierluisi se encuentra desarrollando para mejorar la actividad económica en Puerto Rico, particularmente entre los pequeños y medianos comerciantes. Por eso es que estas visitas son importantes, porque llevamos el mensaje directo al pueblo”, finalizó diciendo el también vicepresidente del PNP.