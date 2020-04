Joven carolinense narra su experiencia con COVID-19

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA- Un joven carolinense narró su experiencia tras haber salido positivo al COVID-19 y asegura haber seguido los protocolos para evitar el contagio, tales como quedarse en su casa y el uso de mascarilla.

“El martes, 31 de marzo, salí positivo a COVID-19. Honestamente no tengo ni idea de cómo me contagié, ya que básicamente desde el 17 de marzo solo he salido dos veces y siempre con mascarilla”, mencionó Félix Andrés Morales Fontánez en una publicación que compartió en su página de Facebook.

Morales Fontánez recalca que compartió su diagnóstico para que más personas tomen las precauciones, ante la pandemia que atraviesa la Isla donde el último informe apunta que hay 45 muertes, 903 casos positivos de las cuales 5,960 han arrojado negativo mientras se espera resultado de 1,288.

“Esto lo pongo porque les voy a decir una cosa, usted no sabe lo que es acostarse con miedo a quedarse sin respiración a mitad de noche; usted no sabe lo que es no querer dormir porque tu respiración es más inestable que estar parado en una balsa en una piscina; usted no sabe lo que es estar en la casa orando y leyendo la Biblia porque básicamente el único que te puede ayudar es Dios”, contó Morales.

A su vez hizo un llamado a las personas que siguen saliendo de sus hogares a que no se expongan sin necesidad. “Usted no sabe lo que es no poder ver a tu familia sin saber si verdaderamente mañana te levantas. Gracias a Dios me estoy recuperando y me siento mejor, no sé cómo pasen los siguientes días, pero estoy confiado en Dios que todo saldrá bien. Pero, les digo una cosa, ahora un poco mejor, al que se cree que esto es un juego le digo que no sabes con lo que estás jugando. Usted quiere salir a dar vueltas meta mano, voy a usted, salga sin miedo. Pero no ponga otras vidas en riesgo, no vuelva a su casa y quédese solo”, agregó.

El COVID-19 ha ocasionado que el joven se fatigue al solo decir dos palabras, lo que le ha ocasionado miedo de dormir y quedarse sin respiración.

“Si usted tiene que comprar arroz, habichuelas y pan en un puesto de gasolina por no ir al supermercado ¡HÁGALO! No vaya al supermercado por comer churrasco o pechuga. Con arroz y habichuelas usted sobrevive, con el COVID honestamente puede que si o puede que no. No importa que quiten la cuarentena, NO SALGA por el bien suyo, el de su familia y el de los profesionales de la salud que tienen deseos de ver a su familia”, recalcó.