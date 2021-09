Joven sordo de Naguabo demuestra que no hay límites

Jesús M. Pomales García. (Foto/Suministrada)

NAGUABO – En el marco de la Semana de la Concienciación sobre los Derechos de la Comunidad Sorda y Día del Sordo en Puerto Rico, la administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico (ARV), Sonia J. Hernández Méndez, destacó la gestión de la agencia en beneficio de la comunidad sorda.

La ARV presta servicios a esta población, que incluyen, pero no se limitan a ofrecer orientación y consejería, búsqueda y colocación de empleo, asistencia tecnológica y adiestramiento vocacional y ocupacional. También, múltiples servicios especializados como audiología, desarrollo de señas básicas para el diario vivir y para el empleo e interpretación en lenguaje de señas en todas sus modalidades.

Una de las historias de éxito de mayor relevancia entre todos los casos atendidos es la de Jesús M. Pomales García, de 29 años y residente en Naguabo, y quien actualmente labora como operador de producción de manufactura en el área de empaque de la Farmacéutica Aspen Surgical en Las Piedras.

“Jesús es uno de nuestros consumidores sordos que han completado su meta de empleo. Para nuestra satisfacción y la de nuestra agencia, es empleado a tiempo completo y trabaja 40 horas semanales, con la oportunidad de trabajar horas extras mientras sea necesario. Comenzó a laborar en esta farmacéutica el 3 de abril de 2019 como empleado temporero, y el pasado 1 de enero del 2021, aceptó una plaza como empleado regular con todos sus beneficios. Es el mejor ejemplo de la gestión que realiza la ARV, unido al deseo y empeño de cada consumidor, en este caso, consumidores sordos. Jesús comenzó a recibir los servicios de intérprete de lenguaje de señas desde la escuela superior; y fue asistido durante todo su periodo universitario, donde completó un bachillerato en Sistemas de Información de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Naguabo. Durante su búsqueda de empleo fue asistido en el proceso de entrevistas con diferentes patronos, hasta que fue aceptado en Aspen Surgical”, añadió la administradora.

Por su parte Jesús Pomales reconoció la gestión de la ARV para lograr su meta de empleo. “Rehabilitación Vocacional me ayudó con la oportunidad de tener un intérprete que me ayudó en el proceso de entrevistas. Mi experiencia ha sido fantástica, los empleados me han ayudado y apoyado, lo que me ha dado la confianza de trabajar no importa mi condición. No hay límites; se puede”, sostuvo Pomales García por medio de su intérprete.