Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo celebra 25 años de apoyo a la juventud e impacto a la comunidad escolar

SAN JUAN – La organización sin fines de lucro, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo (JPRR), celebró su 25 aniversario con una serie de eventos donde cada oficina programática festejó los 25 años de la organización más la trayectoria de sus respectivas sedes. A estos eventos acudieron figuras políticas como la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, Senadora Rosamar Trujillo, Representante de la Senadora Wanda Soto, Presidente de la Legislatura Municipal de Naguabo, Oscar Cruz Rodríguez. En las diferentes festividades asistieron egresados de proyectos de JPRR, quienes compartieron sus historias de éxito con el personal programático, mentores, voluntarios, antiguos empleados, miembros de la Junta de Directores de la organización y representantes de corporaciones como Medtronic y AMGEN.

Las celebraciones estuvieron acompañadas por una petición de los directores escolares presentes ante las figuras políticas que asistieron al evento, donde solicitaban su apoyo para que la presencia de los proyectos de JPRR se extendiera a más planteles escolares e impactará a más estudiantes. “Cuando a mí el diseño de la excelencia escolar de la Escuela Fidelina Meléndez, que es un informe, y me preguntan cuáles son sus actividades de transición escolar, ¿Ustedes saben quiénes me hacen a mí mis actividades de transición? El proyecto Cibarí (proyecto de mentoría de pares de JPRR). Mercedes Cintrón (fundadora de JPRR), me dirijo a usted. Dígame qué tenemos que hacer para que impactemos más. Y los miro a ustedes (senadores y legisladores presentes) porque ustedes son los que están ahí para ayudarnos.” comentó Lucianne Negrón, directora escolar de la Escuela Fidelina Meléndez de Naguabo.

Las celebraciones tuvieron lugar en el Centro de Arte Ángel “Lito” Peña en Humacao y en el Salón de la Cancha Rafael Amalbert, en Juncos. En ambas festividades jóvenes egresados de proyectos de Jóvenes de PR en Riesgo fungieron como maestros de ceremonia. En el evento de Juncos se hizo la dedicatoria de los 25 años a la abogada Rina Biaggi, quien además de ser parte de la Junta de Directores de JPRR, ha servido como voluntaria y mentora en la organización desde sus comienzos.

Como parte de los eventos protocolarios, Mercedes Cintrón (fundadora) y Cynthia Beltrán (Directora Interina) recibieron proclamas otorgadas por la alcaldesa de Naguabo y el alcalde de Juncos, Alfredo Alejandro Carrión y de parte de los senadores y legisladores presentes. La alcaldesa de Naguabo durante la lectura de la proclama resaltó la aportación de la organización con la juventud del país y destacó la necesidad que tiene los jóvenes de recibir estos servicios.

“Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo Inc. es una organización sin fines de lucro que se ha distinguido por un modelo efectivo de prevención que atiende a los jóvenes de 13-17 años. Una edad donde los jóvenes necesitan mucho de mentores y de personas adultas que le demos la mano para seguir hacia adelante; jóvenes entre esas edades en alto riesgo de interrumpir sus estudios en nuestras escuelas del país”, compartió con los presentes Miraidaliz Rosario Pagán, alcaldesa de Naguabo.

Como parte del cierre de los eventos estudiantes participantes de los proyectos de Naguabo y San Juan, madres, voluntarios y personal realizaron unos videos donde dedicaron unas palabras a la fundadora Mercedes Cintrón, Manolo Gavillan (cofundador de JPRR) y a cada miembro de la organización.