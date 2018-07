Jóvenes disfrutan de un programa variado y divertido en Carolina

CAROLINA – El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina continuó diversificando el ofrecimiento de sano entretenimiento y educación para niños y jóvenes durante el verano con el éxito del Campamento de Baile y Modelaje, este año en la primera edición que une ambas disciplinas, informó el Acalde José Carlos Aponte.

“Dirigido a participantes entre las edades de 10 a 15 años, este campamento es tan solo una muestra de la extensa variedad de alternativas que tuvimos para que nuestros niños y jóvenes carolinenses pudieran pasar su tiempo libre durante este verano en un ambiente sano, entretenido y seguro, a la vez que adquieren nuevos conocimientos”, explicó el Primer Ejecutivo Municipal.

El campamento de baile y modelaje se diseñó con el propósito de despertar en los participantes el interés por ambas disciplinas. Durante varias semanas, niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una serie de actividades distintas y refrescantes, que incluyeron: coordinación, retentiva, proyección, exactitud, danza, hip hop y bailes comerciales; así como etiqueta de mesa, locución, animación, foto-pose y maquillaje.

Este campamento resultó ser del agrado y disfrute para todos esos chicos que participaron, y su respuesta fue muy positiva. Tal y como fue el caso de Jade Rosario, de 11 años. “Me encanta el modelaje, pero mucho más la pasarela y el maquillaje”, comentó Jade con una amplia sonrisa.

“A mí me ha encantado el campamento de baile, y me gusta mucho el ballet. El año que viene, me gustaría regresar”, dijo por su parte, Derialys Luna, de 10 años.

El campamento se extendió hasta el 29 de junio y se ofreció en el Centro Comunal de la sexta extensión de Villa Carolina. Esta edición contó con la participación de 101 niños.