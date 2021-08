Jóvenes puertorriqueñas brillan en Miami

(Fotos/Suministradas)

SAN JUAN – En un mundo lleno de diversidad, dos jóvenes ponceñas buscan celebrar la individualidad, la cultura y la belleza de cada mujer por medio de la moda. Las hermanas, Divana y Lisa Sánchez, lanzaron su marca de trajes de baño Eight Swimwear el pasado mes de abril con su colección “DNA”.

Las jóvenes Sánchez lograron presentarse en el Miami Swim Week (MSW) en el desfile titulado “Génesis”, donde destacaron presentando ocho diseños. Aquí lucieron su colección “DNA” que consta de seis trajes de baños los cuales contemplan y abrazan la figura de cada mujer. Además, presentaron dos diseños nuevos exclusivos del MSW que estarán próximamente disponibles a la venta. Eight provoco la euforia en el público y en las redes sociales, convirtiéndose en unas de las favoritas del desfile.

Eight Swimwear no es solo una marca de trajes de baños, sino un movimiento que propone que cada mujer pueda lucir su mejor versión, no solo en la playa, también en su día a día. Las piezas están diseñadas para utilizarse en combinación con los accesorios y las prendas de vestir que cada mujer desee para crear un estilo único y versátil. Rompiendo los esquemas sociales donde se dicta que la mujer debe tener la “talla perfecta” y reflejando la individualidad, personalidad y perfección que cada mujer representa en su propia piel.