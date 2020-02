Jóvenes universitarios de la UPR de Carolina participan en producción de ‘Netflix’

Carolina, Puerto Rico-El pasado 21 de febrero de 2020 estrenó la producción de NetFlix Films The Last Thing He Wanted, protagonizada por Anne Hathaway, Ben Affleck, Rosie Pérez y Willem Dafoe.

En esta producción personal y estudiantes de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, liderados por la Dra. Wanda Pantojas, colaboraron con la producción en la recreación de un menú para un cóctel durante la campaña de reelección del Presidente Ronald Regan, a mediados de los ’80.

“Para nosotros en la UPR en Carolina es de gran distinción continuar integrando la Academia, en este caso la industria del cine. Con esta alianza, ponemos a disposición de todos los empresarios e inversionistas el talento de nuestros recursos, a la vez que involucramos a las futuras generaciones de profesionales en estos eventos de carácter internacional”, indicó el rector de la UPR en Carolina, Dr. Jorge Valentín Asencio.

La Escuela Hotelera de la Universidad de Puerto Rico en Carolina participa en eventos de transcendencia internacional como: Saborea Puerto Rico, MDO Black and Blue, Jazz Festival, Noches de Galería del Municipio de Carolina entre muchos otros.

La UPR en Carolina cuenta con ofrecimientos académicos únicos en el sistema de la Universidad de Puerto Rico: la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes ofrece dos grados conducentes a Bachillerato: cultura turística y Bachillerato en Administración de Hoteles y Restaurantes.

Si desea mayor información pueden comunicarse al 787-257-0000 o www.uprc.edu