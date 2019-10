Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

FAJARDO – Su decisión está basada en la indignación que siente el pueblo con los políticos actuales. Juan Gómez se presenta como aspirante al Distrito #36 por el Partido Popular Democrático (PPD), pero dice no ser un político, sino un educador con 20 años de experiencia.

“Mucha gente va a dudar de las capacidades de uno y a veces hasta los mismos medios de comunicación tienden a ridiculizar a los candidatos nuevos y a la gente decente le da temor dar un paso como este. Esto es algo bien pensado porque yo creo que podemos darle al país mejores servidores públicos de los que tenemos actualmente”, manifestó Gómez, quien actualmente labora en la escuela vocacional de Fajardo.

De ser el candidato oficial para el Distrito #36 por el PPD, Gómez retaría al actual representante del distrito y presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. El educador puntualizó que el trabajo y desempeño de “Johnny” Méndez por los pasados años “ha sido inaceptable”.

“Él ha abandonado el distrito. Tenemos que atrevernos a dar el paso y no solo yo, sino todo aquel que se atreva. En diciembre espero cumplir con los requisitos de ley, radicar y democráticamente que el pueblo pueda evaluar en el 2020 el desempeño del señor representante por los pasados 16 años. Hay un grupo de personas que entendemos que no ha sido el apropiado”, sostuvo.

Yo estoy seguro de que ha desatendido al distrito; se ha enfocado en asuntos de su partido. No hay a quien responsabilizar que no sea “Johnny” Méndez cuando tenemos las situaciones con las lanchas hacia Vieques y Culebra.

El aspirante alega que el actual representante por el PNP es responsable por la calidad de vida de los viequenses y culebrenses, por lo que su labor “no ha sido la mejor”. “No es mi culpa ni la de los aspirantes pasados. Una persona que ha ocupado el cargo por tantos años y todavía dice que está cansado de las situaciones por la transportación. Pero él es el responsable porque él es el representante de ellos. Él tiene que asumir la responsabilidad no decir que está cansado de la situación y actuar de una vez. El señor ‘Johnny’ Méndez no muestra sensibilidad ante los ciudadanos de Vieques y Culebra. Habría que preguntar si el pueblo está conforme con su trabajo por estos pasados 4 años y si están dispuestos a darle la oportunidad no solo a mí, sino a los candidatos que aparezcan”, indicó Gómez.

Sobre los problemas de empleados fantasmas y contratos que ha enfrentado el presidente cameral, Gómez enfatizó que “el que espere algo de mí incorrecto o que no cumple con la ley, yo no soy su candidato; su candidato es ‘Johnny’ Méndez. De salida no tienen que votar por mí”.

Asimismo, cerró filas con el precandidato a la gobernación por el PPD, Charlie Delgado. Sin embargo, de este no prevalecer en las primarias de la gobernación apoyaría a quien fuese el elegido por el pueblo.