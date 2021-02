Judoca trujillana busca la clasificación a las Olimpiadas de Tokyo

Melissa “Mela” Mojica Rosario. (Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – El camino no ha sido fácil, pero los deseos de superación y su orgullo de representar a su pueblo y los colores patrios ha motivado a la judoca trujillana Melissa “Mela” Mojica Rosario a vencer cualquier obstáculo que se le haya presentado en su fructífera carrera deportiva. Su meta inmediata es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo, lo que representaría su tercera aparición en unas olimpiadas.

“Estamos tratando de llegar a lo que es Tokyo 2021 con esto de la pandemia y todo lo que ha pasado. La Olimpiada se ha atrasado un año más. Yo quiero que la gente vea el proceso de cómo un atleta llega a esos Juegos Olímpicos. Por eso creamos un súper slogan, que es #TeamMela y es con el propósito de que la gente compre la camisa que estamos vendiendo para sacar fondos para mi preparación rumbo a Tokyo”, expresó Mela, natural del sector Lomas de Trujillo Alto, específicamente del Residencial Los Rosales.

Para esta veterana atleta, que ha conquistado seis medallas centroamericanas, dos medallas panamericanas y dos participaciones en juegos olímpicos, Londres y Río de Janeiro, su formación en Trujillo Alto fue la clave del éxito deportivo, razón por la que agradece a sus maestros de educación física que la motivaron desde pequeña a trazarse una carrera en el deporte.

“Estudié en Jesús Silva, después en Eugenio María de Hostos y la Medardo Carazo. He hecho deporte toda mi vida desde niña. Los maestros de educación física me ayudaron a subir la autoestima y poder buscar un futuro en el deporte. Jamás y nunca pensé que iba a llegar tan lejos, pero me fui enamorando del deporte por los maestros de educación física espectaculares. Kasandra Ruiz, Miss Oyola, Mr. Diaz, había maestros que no eran mis maestros directamente, pero también son maestros de Trujillo Alto como Margaret De Jesús, Vanessa Diaz; había un montón de maestros que en ese momento cuando yo fui creciendo y desarrollándome me ayudaron y me convertí en lo que soy hoy”, resumió la judoca.

Mojica Rosario comenzó a despuntar en el judo en el 2006 cuando ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos celebrados en Cartagena, Colombia. Tras ese logro fue reclutada por la Universidad del Turabo y continuó su ruta deportiva en los Juegos Centroamericanos Mayagṻez 2010 conquistando la primera medalla de Oro para Puerto Rico en esa jornada. Luego en el 2011 viajó a los Juegos Panamericanos de Guadalajara donde se alzó con la medalla de Plata tras un combate reñido contra la cubana Idalys Ortiz.

“Ahí fue el boom de mi carrera porque era probar que lo que había pasado en Mayagṻez no era una casualidad o que fue un chivo por estar en Puerto Rico. Mucha gente, incluyendo la prensa, me hacía preguntas como subestimando mi capacidad, pero yo siempre dije que iba para la final y así fue. Fue un combate bien reñido, pero me tuve que conformar con la medalla de Plata. Jamás pensé que iba a llegar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y así siguió subiendo mi carrera deportiva hasta hoy”, subrayó.

Por otro lado, exhortó a los entrenadores de Trujillo Alto a desarrollar los niños deportistas como un padre lleva a un hijo, poco a poco, paso a paso, creándole al atleta metas a corto plazo. A su vez, le recordó que un buen entrenador es el que lleva al atleta hasta el nivel que él puede, por lo tanto, un atleta no es de un solo entrenador. Mientras, aconsejó a los jóvenes deportistas a perseguir sus sueños, no importa si tienen o no ayuda de sus padres.

Mientras, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, felicitó a Mela por todos sus logros y se mostró orgulloso por ser un ejemplo para la juventud trujillana.

“Ver nuestros atletas crecer y desarrollarse hasta un nivel olímpico, como Melissa, es motivo de orgullo y esperanza. Será un honor ver a esta trujillana de pura cepa nuevamente en el tatami olímpico. Vamos a apoyarla comprando su camiseta porque todos somos #TeamMela”, manifestó el Primer Ejecutivo Municipal.

Finalmente, el director de Deportes del Municipio, Jorge David Santos, mencionó que para adquirir la camiseta se pueden comunicar al (787) 390-1212 o a través de MD Creations en Facebook.

“Apoyemos a Melissa para que pueda llegar a Tokyo a representarnos como solo ella lo sabe hacer. Yo soy #TeamMela… únete al mejor Team”, concluyó.