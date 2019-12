FAJARDO – La jueza superior del Tribunal de Fajardo Sylmarí de la Torre Soto declaró no ha lugar la solicitud del Ministerio Publico para que se descalificara a la representación legal y al bufete de abogados que representa a Jensen Medina Cardona, imputado por el asesinato de Arelys Mercado Ríos el pasado 18 de agosto en Villa Marina Fajardo.

“Finalmente, y ante la solicitud del Ministerio Publico, elevamos los autos de este caso al Tribunal Supremo para que considere si la conducta del licenciado Orlando Cameron Gordon, el licenciado Jorge Gordon Meléndez y Jorge Gordon Pujol representan violaciones al Canon 17 (Litigios Injustificados), Canon 35 (Sinceridad y Honradez) y al Canon 3 (Preservación del honor y la dignidad de la Profesión)”, escribió la jueza de la Torre Soto en su sentencia.

“Con tal decisión no afectamos los derechos del acusado, pues enfrentar un proceso disciplinario no repercute en el derecho del acusado a continuar con su actual representación legal. El hecho aislado de referir un asunto disciplinario al Tribunal Supremo o la existencia de una querella ética no veda que un abogado o abogada continúe ejerciendo su profesión”, añadió.

La relación de hechos que provocaron la sentencia de la jueza comenzaron con la solicitud de los abogados de Medina Cardon de suprimir como evidencia el testimonio del agente Luis E. Alejandro Velázquez sobre la ocupación de las armas ocupadas de Medina Cardona en casa de su hermana, en el Barrio Río Cañas en Caguas.

En respuesta, el Ministerio Publico alegó que las armas se consiguieron con la cooperación del licenciado Orlando Cameron Gordon. Por lo tanto, solicitaron la descalificación del licenciado Cameron Gordon, y a todos los miembros del bufete al cual pertenece y elevar los autos al Tribunal Supremo para que examine la conducta y se impongan las sanciones disciplinarias que correspondan.

Para la Fiscalía constituía Específicamente, el Ministerio Público señala que la solicitud de descalificación un “hecho irrefutable y corroborable la participación Cameron Gordon en la coordinación de la entrega de las armas, su conocimiento de la Orden de Registro, su consecuente participación afirmativa en la localización de la residencia de las armas y su mediación para que las mismas fueran entregadas”. Esto lo convertía en el argumento del Ministerio público en potencial testigo de cargo.

El juicio contra Medina Mercado está pautado para el 13 de febrero de 2020. Al hombre se le imputa la muerte de Mercado Ríos en medio de una pelea, supuestamente por un teléfono celular.