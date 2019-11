FAJARDO – El jueves se llevó a cabo una vista con antelación a juicio del caso contra Jensen Medina, acusado del asesinato de Arellys Mercado, en Fajardo.

En esta determinaron un nuevo ‘status conference’ para el 15 de noviembre a las 2:00 p.m. Mientras, el juicio en fondo comenzaría el 12 de diciembre a las 2:00 p.m.

El juicio se extendería a los días:



-13 de diciembre de 2019 (8:30 a.m.)

-17 de diciembre de 2019 (2:00 p.m.)

-18 de diciembre de 2019 (2:00p.m.)

-20 de diciembre de 2019 (8:30 a.m.)

-23 de diciembre de 2019 (8:30 a.m.)

-13 al 16 de enero de 2020 (2:00 p.m.)

-7 de enero de 2020 (8:30 a.m.)

La defensa solicitó “tiempo adicional” para notificar si el juicio será por jurado o tribunal de derecho.