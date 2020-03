Juramenta nuevo alcalde de Fajardo

FAJARDO – José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez juramentó como nuevo alcalde de Fajardo, acompañado de familiares, amigos, empleados y legisladores municipales. El evento se dio en la casa alcaldía del pueblo.

Meléndez Méndez fue juramentado por el juez Daniel R. Domínguez, del Tribunal del Distrito Federal de Puerto Rico, quien también juramentó al saliente alcalde Aníbal Meléndez Rivera, hace 31 años, padre del entrante alcalde. Durante el acto de juramentación, Meléndez Méndez estuvo acompañado de su hija mayor Sofía Meléndez y su pareja Yarenis M. López.

Meléndez Méndez también estuvo acompañado por sus padres, el saliente alcalde y la primera dama, Diana Méndez. Ambos le dieron consejos a su hijo. El exalcalde recordó cómo estaba el pueblo en el año 1989 cuando él llegó a la alcaldía. En aquel momento, dijo, que el municipio tenía un déficit de $16 millones de dólares y siete meses después enfrentó los embates del huracán Hugo.

Meléndez Rivera reconoció que fueron momentos difíciles y años de arduo trabajo. Su mayor logro, según alardea, fue eliminar ese déficit y solidificar las finanzas del municipio, hasta convertirlo en el mejor municipio administrado de Puerto Rico, según lo establece los informes del Contralor de Puerto Rico.

“Hemos transformado a Fajardo y hemos sido señalado como el mejor municipio administrado en Puerto Rico. No hay municipio mejor administrado que este”, afirmó el exalcalde. No obstante, dijo estar seguro de que su hijo hará buen trabajo y seguirá llevando a Fajardo a un buen desarrollo social, turístico y económico.

Por su parte, el entrante alcalde, dio un emotivo mensaje y se dirigió a su padre. “Hace 31 años te vi juramentar por primera vez, hoy doy gracias a Dios por tu salud y porque me permite juramentar a tu lado y continuar con tu gran trabajo. Toda mi vida ha sido una preparación continua para este momento, tuve la mayor bendición de que mis padres fuesen Aníbal y Diana, personas que han dado toda su vida al servicio público”, dijo el entrante alcalde.

Meléndez Méndez, también se dirigió a las personas que no están de acuerdo con su llegada al municipio. “A aquellos fajardeños que aún no me he ganado su confianza les digo que también seré su alcalde, trabajaré por ti y me pongo a tú disposición. Dame la oportunidad, conóceme, evalúa mi trabajo y luego pasa juicio sobre el mismo”, manifestó el alcalde.

El evento contó con la participación del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, la representante María Milagros Charbonier, la senadora Evelyn Vázquez y el representante Néstor Alonso.