Justicia realiza operativo y ocupa más de 15,000 artículos pirateados

SAN JUAN – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó el viernes que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, en colaboración con agentes especiales de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) y agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, diligenciaron tres órdenes de registro y allanamiento, con las cuales ocuparon 15,200 artículos de mercancía ilegal o de piratería.

“Le exhortamos a la ciudadanía a no auspiciar la compra de mercancía de imitación de marca. No existe tal cosa como una buena imitación. La comercialización de estos artículos afecta directamente los derechos de los consumidores puertorriqueños al adquirir productos que no tienen garantía alguna y solo benefician al que lo vende”, indicó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Se informó que las órdenes de registro se diligenciaron en las tiendas Everybody’s Fashion en Caguas, y Everybody’s Fashion y Karteras, ambas en Bayamón. Esta última es la tercera vez que es intervenida por la OAM y, en esta ocasión, fue en la que se ocupó la mayor cantidad de mercancía.

Durante el operativo, se incautaron carteras, gafas, relojes, y joyería copia de distintas marcas reconocidas.

“El Departamento de Justicia seguirá fiscalizando todo acto de competencia desleal. Uno de los pilares de nuestra economía es efectivamente que los comerciantes, sean grandes, medianos o pequeños, estén en igualdad de condiciones para competir. El vender artículos de imitación de marca no solo atenta contra esta política pública, sino que violenta otras leyes estatales y federales”, señaló la secretaria de Justicia.

El Departamento de Justicia presentará las correspondientes denuncias y solicitará la imposición de multas a los comerciantes y otros recursos legales a su disposición, como el cierre de dichos comercios.