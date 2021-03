Son Galletas de papa artesanal, hechas con una receta familiar. La idea de comenzar a hornear galletas comenzó en medio del encierro por la pandemia del COVID-19, ya que Karen trabajaba en la industria hotelera y fue uno de los miles de puertorriqueños cesanteados.

“Tenía que generar un ingreso y así fue como nació Karenllitas, la receta es familiar lo que hace que mi producto sea único y especial”, dijo la emprendedora.

Karenllitas es el nombre que su mamá eligió para el negocio y significa la suma de su nombre ‘Karen’ y ‘llitas’ de la palabra galletitas. El negocio se ha convertido en su enfoque y sustento durante todo este tiempo.

“Siempre me ha gustado hornear, incluso cuando comencé a estudiar en la industria hotelera fue porque tenía el deseo de ser chef profesional. Sin embargo, una vez tuve la experiencia de estar muchas horas en la cocina para luego tener que llegar a mi casa a cocinar también, me di cuenta de que eso no me apasionaba y ahí fue cuando cambié mi enfoque”, explicó.

Karen, además de las galletas, confecciona panelas de guayaba. Las mismas se pueden realizar con peticiones especiales como, por ejemplo: libre de gluten, pero solo en pedidos especiales.

“He realizado envíos a Estados Unidos y han llegado muy bien porque yo las sello herméticamente en un recipiente circular de cartón prensado, para que no pierdan la frescura. Incluso con las nevadas uno de los paquetes envié llegó 1 mes después y cuando los clientes recibieron sus galletas estaban frescas y crujientes”, aseguró Karen.

Las galletas se hornean el día antes de la entrega para que cuando el cliente la reciba frescas. En cuanto a las entregas se realizan por acuerdos previos entre el cliente y Karenllitas. Las órdenes se realizan a través de su cuenta de Instagram: @karenllitas.