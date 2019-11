La marca ofrece ofertas y promociones especiales en su Kianiversario para que salgas con un Kia nuevo.”

SAN JUAN – Listos para seguir sorprendiendo a los puertorriqueños, la marca automotriz Kia Motors celebra 25 años en la isla destacándose con vehículos como Forte, Sportage y Soul. Esta última, también está celebrando su 10mo aniversario donde fue pionera de la categoría crossover.

“Han sido unos años increíbles de evolución en la industria automotriz y con nuestra marca. Kia Motors, 25 años después, es una marca firme en su lema de “El Poder de Sorprender”, donde nos destacamos año tras año con nuevos diseños, innovación y avances tecnológicos que continúan brindando al consumidor puertorriqueño un vehículo de calidad para toda la familia”, expresó Abiezer Rodríguez Pratts, director comercial de Kia Motors Puerto Rico.

Como parte de la celebración, se llevará a cabo el evento Kianiversario, del 12 al 18 de noviembre al lado de Best Buy (antiguo Plaza Acuática) en Hato Rey. Habrá grandes descuentos y ofertas para que todos puedan probar por qué el momento de tener un Kia es ahora.

Kia Motors es una marca coreana que comenzó en el mercado puertorriqueño en el 1994, con modelos como la Kia Sportage y el Sephia. Ha tenido grandes avances y relanzamientos en años recientes, siempre esmerándose por proveer vehículos económicos y prácticos, con una garantía de 10 años o 100 mil millas, asistencia en la carretera y características envidiables para su categoría.

El diseño y la comodidad son piezas claves en los modelos Kia, haciendo evidente, como resultado, que sus vehículos se vean y se sientan mejor que muchos de sus competidores. Kia además se esmera en trabajar vehículos para la familia con tres filas de asiento como la Sorento, Telluride y la minivan Sedona.

Además de celebrar los 25 años en la isla, Kia también celebra los 10 años de Soul, una década intensa de crear un estilo icónico con esta SUV compacta que este año llegó con su tercera generación, lanzada a principios de este año. La Kia Soul 2020 reafirma una vez más su liderazgo con una gama de modelos más diversa, ofreciendo variedad e individualización para sus clientes.

“Soul ha sido un éxito masivo desde su presentación en el mercado local en el 2009, siendo el pionero de su segmento y estableciéndose como un ícono automotriz con su carácter divertido y su estilo dinámico”, menciona Rodríguez Pratts.

Soul se mantiene fiel a los orígenes de su diseño, con su silueta cuadrada y su postura confiable, sus nuevas líneas esculpidas, los detalles modernos y los elementos técnicos de iluminación presentan al Soul más futurístico, juvenil e innovador.

Si nunca has considerado un Kia, este es el mejor momento para ponerlo a prueba y llevártelo con hasta $7,000 en bonos en el evento de celebración Kianiversario, un evento que se trabajó para que los puertorriqueños celebren junto con la marca. Algunos modelos favoritos como la Sorento y la Sportage tendrán bonos de hasta $2,000 y el elegante Kia Optima con bono de hasta $1,800. Los consumidores podrán montarse en la Soul Wave desde $20,995.

Para más información, pueden acceder a kianiversario.com o llamar al (787) 419- 1030.