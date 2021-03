Kiara Resto disfruta al máximo su éxito como pelotera y sofbolista

Kiara Resto. (Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – Kiara Resto Lozada demostró desde muy temprana edad que su vida giraría en torno a un parque de béisbol. Hija del barrio La Gloria de Trujillo Alto, esta joven aprendió a utilizar con gran destreza desde los 4 años un bate, una bola y un guante, siguiendo los pasos de su madre, Gisela Lozada, quien jugó en la Liga de Béisbol Doble A Femenino.

“Mi mamá ha sido base fundamental en mi desarrollo deportivo. Ya a los 5 años me inscribió en la Liga de La Gloria y a los 7 años me trasladé a la Liga de Roosevelt con Piry Vega y allí estuve hasta los 11 años jugando béisbol”, expresó Resto Lozada, quien a esa misma edad hizo su incursión en el deporte de sóftbol cuando Rossner Ramos, mejor conocido como Rocky, la invitó a pertenecer a la Liga de Sóftbol en el barrio Carraízo de Trujillo Alto.

La joven atleta continuó jugando ambos deportes, hasta que a los 14 años fue llamada por Jorge David Santos, actual director de Recreación y Deportes del Municipio de Trujillo Alto, para la Selección Nacional Juvenil de Sóftbol Femenino, por lo que decidió hacer un alto en el béisbol.

“En esa selección obtuvimos medalla de bronce. Luego de ahí fuimos invitadas a Canadá para un Mundial quedando en quinto lugar, ya en la selección de 18 años y menores, en el 2015, fuimos al Mundial de Oklahoma donde obtuvimos medalla de bronce en la categoría Sub-19 por primera vez”, resumió.

Por otro lado, la sofbolista continuó su ascenso al incursionar en el Sóftbol Superior Femenino, logrando el premio de Jugadora Más Valiosa en el 2014 y 2015. Sin embargo, su amor por el béisbol la volvió a llamar y decidió desde los 19 años ingresar al Béisbol Superior Femenino Doble A, logrando en el 2019 coronarse Jugadora Más Valiosa de la Liga y Atleta del Año en la Premiación Olímpica 2019 que organiza el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Actualmente, pertenece a la Selección Nacional de Béisbol Femenino. Su primera invitación con el equipo nacional fue a una preclasificación en Santo Domingo, donde obtuvieron medalla de Plata y lograron la clasificación para el Mundial de Béisbol en Viera, Florida.

“Les exhorto a los padres que tengan el compromiso con sus hijos, que le inculquen el deporte. Ahora mismo el municipio está dando las facilidades de deportes gratuitos, que pueden traerlos, desde el sóftbol, béisbol, diferentes deportes e inculcarles respeto, la pasión por el deporte, llevar los estudios de la mano, estructura, conducta tanto fuera como dentro del terreno”, aconsejó la joven atleta.

Al mismo tiempo agradeció a todas las personas que de una forma u otra han contribuido a su exitosa carrera, en especial a sus dirigentes en el béisbol Pedro García (7-8 años), Juan “Mom” Serrano (9-10 y 11-12). Así mismo, a los homólogos en el softbol Rocky Ramos, Jesús (Chui) Estrada y Jerry Flores.

“Le doy gracias a Dios por mantenerme con salud, a mi mamá, a mi papá, que han sido padres presentes, mi familia, mi tío Miguel, a mis primos los jinetes Ortiz que siempre me han apoyado en cada viaje económicamente, a su mamá Vilma, a mi barrio, a Kikito, a la agencia, al negocio que nunca tienen un no para mí. Mi barrio me ha acogido de una manera que de verdad que le agradezco infinitamente por toda la ayuda que me han brindado y el apoyo”, recalcó.