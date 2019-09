Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

CAROLINA – El comediante riograndeño Ramón Blade Núñez Valcárcel, mejor conocido como Kiko Blade, presentará el cierre de su gira ‘Black To School’ en el teatro José M. Lugo Emanuelli de Fajardo, el sábado, 14 de septiembre.

“Al fin se me dio presentarme en el área este. Llevaba dos años tratándolo y ahora voy a poder compartir con mi gente el cierre de mi gira”, exclamó el comediante.

‘Black To School’ es una comedia que narra las experiencias vividas por el comediante durante su juventud. “Se llama ‘black’ porque mi humor es oscuro y soy negro, por eso me fui por esa línea, les cuento este linaje oscuro de lo que fue mi escuela de una forma que el público se pueda familiarizar con mi historia y se diviertan”, expresó Blade.

“El espectáculo lleva escrito como año y medio, lo guardé porque cuando lo escribí por otros compromisos no se pudo presentar, y como siempre en mis presentaciones las hago temáticas decidí lanzarlo en agosto porque el tema es de regreso a clases”, mencionó.

A pesar de lo difícil que puede ser económicamente dedicarse de lleno a la actuación, el comediante asegura que desde el 2016 decidió dedicarse full-time al teatro. “Yo trabajaba en la recepción de un hotel y poco a poco fui dejando el trabajo a un lado, hasta que me decidí y dije ahora tienes que mantener la bola corriendo porque depende solo de ti y tienes que ser responsable y pagar tus cosas al día”, detalló el actor quien también pertenece al colectivo Teatro Breve.

“Es bien cuesta arriba. Primero la decisión de depender de tu creatividad, a veces tienes que decidir si dormir una hora más o seguir luchando por tus sueños, porque una vez decides dedicarte a la actuación el tiempo lo manejas tú y eres el único responsable en cuanto al dinero que generas, porque ya no hay un jefe diciéndote que hacer para pagarte bisemanal una cantidad de dinero”, agregó.

El estilo del actor es de comedia negra. A este le gusta generar reacciones en el público más allá de hacerles reír, que estos sientan pavera, incomodidad y todo tipo de reacciones. Todas sus presentaciones son temáticas, Blade se inspira en situaciones que le pasan y las adapta a la temporada o a un suceso que esté pasando en el país.

El comediante contó que su meta es realizar dos presentaciones anuales, mientras siga expandiendo su nombre a través de colaboraciones con otras personas y proyectos.

“Mucha gente me conoce por mis participaciones en WAPA TV, pero en mis presentaciones me gusta darles un contenido diferente, solo mío, me gusta que conozcan a Kiko más allá de un personaje que interpreto en otros lugares”, aseguró el artista quien presenta algunos de sus personajes en programas televisivos como Pégate al Mediodía y El Remix.

Este finalizó dándole un consejo a todos los que desean dedicarse al arte. “Son puertas que tienes que seguir abriendo para lograr lo que te propones. Si realmente te interesa hacerlo, debes comenzar a consumir teatro local, y estar en las presentaciones de otros artistas para que te vayas familiarizando con el ambiente. Lo importante es aprovechar las oportunidades orgánicas que te ofrece la vida y lanzarte”, puntualizó.